リーグ・アン第7節が現地時間17日に行われ、パリ・サンジェルマン（PSG）はアウェイでストラスブールと対戦した。

PSGは今季のリーグ・アン開幕から2分け1敗と低調なスタートを余儀なくされたが、第4節スタッド・ブレスト戦から数えて現在は3連勝中。今月14日には、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第2節でマンチェスター・シティを4－2で下しており、勢いに乗った状態で、ここまで2勝3分け1敗の成績を残すストラスブールの本拠地に乗り込んだ。

PSGを率いるルイス・エンリケ監督は、翌週に控えたCLも見据えて、マンチェスター・シティ戦から連続して先発に名を連ねた選手はGKマトヴェイ・サフォノフ、ウォーレン・ザイール・エメリ、マグネス・アクリウシェの3名のみと、大幅なターンオーバーを敢行する。序盤からボールを握ったのはPSGだったが、先手を取ったのはストラスブールだった。

17分、敵陣右サイドでフヴィチャ・クラヴァツヘリアからボールを奪うと、ここからショートカウンターへ転じる。持ち出したジョバンニ・レイナは一度大外に預け、ゴール前でジェシム・ヤシンからのリターンパスを受けると、前を向いて左足でニアサイドを撃ち抜く。ホームチームが先手を取り、前半45分間はストラスブールの1点リードで終了した。

後半に入ると立ち上がりの54分、ヌーノ・メンデス、ヴィティーニャ、デジレ・ドゥエを、63分にはアクラフ・ハキミとウスマン・デンベレを投入。主力級の選手を次々と送り出し、戦況の打開を図る。

時間の経過とともにPSGが流れを引き寄せ、69分にはビッグチャンスを迎える。左サイド深い位置で浮き球のパスを呼び込んだドゥエが、カットインから右足を振り抜くと、パペ・ディオプのハンドを誘い、PKを獲得。PSGは同点に追いつく絶好の機会を得たが、デンベレのシュートはポストの左へ外れてしまう。

それでも、PSGは77分、右コーナーキックの流れから、ヴィティーニャのスルーパスでデンベレが右ニアゾーンに侵入。クロスボールをイリア・ザバルニーがボレーで沈め、PSGが試合を振り出しに戻した。

さらに85分、ヴィティーニャからのロングパスで右サイドを抜け出したハキミがダイレクトで折り返すと、一度は跳ね返されたものの、クリアボールを拾ったデンベレがキックフェイントから左足一閃。グラウンダーの一撃を突き刺し、背番号10のリーグ・アンでは今季初ゴールで、PSGが逆転に成功した。

後半アディショナルタイムには、GKサフォノフからのロングボールをデンベレが収め、ボックス右でパスを受けたフェラン・トーレスがマイナスへ折り返すと、最後はドゥエが右足でシュートを沈める。PSGがトドメの3点目を奪い、試合はタイムアップ。PSGは主力を投入した後半に試合をひっくり返し、リーグ・アンで4連勝を飾った。

この後、PSGは20日、CL・リーグフェーズ第3節でバルセロナをホームに迎える。一方、ストラスブールは25日、次節のリーグ・アンでレンヌとアウェイで対戦する。

【スコア】

ストラスブール 1－3 パリ・サンジェルマン

【得点者】

1－0 17分 ジョバンニ・レイナ（ストラスブール）

1－1 77分 イリア・ザバルニー（パリ・サンジェルマン）

1－2 85分 ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）

1－3 90＋3分 デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン）

【ゴール動画】レイナの技あり左足シュートでストラスブールが先制