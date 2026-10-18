プレミアリーグ第7節が17日に行われ、マンチェスター・シティとイプスウィッチが対戦した。

今季ここまで、プレミアリーグで6戦全勝を記録するマンチェスター・シティ。14日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第2節でパリ・サンジェルマンに敗れ、今季公式戦初黒星を喫したが、国内では好調を維持している。

今節はここまで3勝3敗と、昇格組ながら上々と呼べるスタートを切ったイプスウィッチとホームで激突。イプスウィッチに所属する前田大然は、プレミアリーグで2試合連続のスターティングメンバーに名を連ねた。

試合は19分に動く。ピッチ中央付近で前を向いたマテオ・コヴァチッチが左サイドへ広げると、ボールを受けたジェレミー・ドクは、持ち出しから中央へのパスを選択。最後はフィル・フォーデンが左足でシュートをねじ込み、マンチェスター・シティが先手を取った。

イプスウィッチとしては、アウェイで先手を取られる嫌な立ち上がりとなったが、直後の21分、日本代表の“爆速アタッカー”が大仕事をやってのける。イプスウィッチは最終ラインでのパス回しから、右サイド大外で前を向いたアブドゥル・ワタラが背後を狙うスルーパスを供給。スピードに乗って飛び出した前田が、マルク・グエイの前に入ってボールを収めると、GKジャンルイジ・ドンナルンマとの1対1の状況で、左足でシュートを沈める。前田のプレミアリーグ初ゴールで、イプスウィッチが試合を振り出しに戻した。

それでも、マンチェスター・シティは34分、敵陣右サイド大外でパスを受けたイリマン・エンディアイエが中央へ預けると、パスを受けたコヴァチッチが前を向いてボールを運び、クロスボールを供給。最後はアーリング・ハーランドがヘディングシュートを沈め、勝ち越しに成功して前半を終えた。

後半に入ると、イプスウィッチが攻め込む時間も目立ったものの、69分、マンチェスター・シティが勝利を手繰り寄せる追加点を手にする。マテウス・ヌネスが相手のロングフィードを跳ね返したところからカウンターへ移ると、エンディアイエからのパスを呼び込んだハーランドが、左足で自身2点目を叩き込んだ。

マンチェスター・シティとしては、コヴァチッチやヌネスらが負傷交代するアクシデントもあったが、終盤まで2点のリードを維持。90分にPKでイプスウィッチに1点を返されると、12分間のアディショナルタイムも白熱の展開となったが、試合は3－2でタイムアップを迎えた。

マンチェスター・シティはプレミアリーグ開幕7戦全勝を記録。一方で、イプスウィッチはプレミアリーグで今季初の連勝とはならなかった。初ゴールを挙げた前田は、71分に途中交代している。

この後、マンチェスター・シティは20日、CL・リーグフェーズ第3節でAEKアテネとホームで対戦する。一方、イプスウィッチは23日、次節のプレミアリーグでノッティンガム・フォレストをホームに迎える。

【スコア】

マンチェスター・シティ 3－2 イプスウィッチ

【得点者】

1－0 19分 フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）

1－1 21分 前田大然（イプスウィッチ）

2－1 34分 アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）

3－1 69分 アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）

3－2 90分 ジアン・フレミング（PK／イプスウィッチ）

【ゴール動画】前田大然、シティ相手に鮮烈プレミア初得点