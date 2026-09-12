毎日のように過ごす自宅でも、実際に住み始めてみないと分からないことは意外とあるもの。特に掃除となると、間取りや設備によって「ここ、思ったより大変かも……」と気づく場所もありますよね。
今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、タワマンの窓掃除に関するエピソードをご紹介します。
ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。
タワマン暮らしクイズ「窓掃除で気づいたこととは?」
タワマンで暮らす女性。ふと窓を見ると、ガラスが汚れていることに気づきます。
そこで窓をきれいにしようとしますが、タワマンならではの“ある問題”に気づきました。さて、それは何だったのでしょうか？
① 窓の外側の掃除ができなかった
② 高い位置まで掃除道具が届かなかった
③ 高所恐怖症で窓に近づけなかった
・・・・・・・・・・・・・・
✅タワマンの窓掃除で気づいた「盲点」……続きはこちら!
・・・・・・・・・・・・・・
※答えはこの記事の最後にあります。
タワマンの"キラキラ生活"、でも掃除は……
眺望の良さや充実した設備など、華やかなイメージもあるタワマン暮らし。一方、実際に住んでみると、掃除ひとつとっても「思っていたより大変……」と感じる場面があるようです。
特に高層階では、安全面などから窓の開閉が制限されている場合も。窓掃除にも、タワマンならではの事情があるようです。
▶なお、今回の答えは① 窓の外側の掃除ができなかった でした!
「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!