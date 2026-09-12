毎日のように過ごす自宅でも、実際に住み始めてみないと分からないことは意外とあるもの。特に掃除となると、間取りや設備によって「ここ、思ったより大変かも……」と気づく場所もありますよね。

今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、タワマンの窓掃除に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

タワマン暮らしクイズ「窓掃除で気づいたこととは?」

タワマンで暮らす女性。ふと窓を見ると、ガラスが汚れていることに気づきます。

そこで窓をきれいにしようとしますが、タワマンならではの“ある問題”に気づきました。さて、それは何だったのでしょうか？

① 窓の外側の掃除ができなかった

② 高い位置まで掃除道具が届かなかった

③ 高所恐怖症で窓に近づけなかった

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✅タワマンの窓掃除で気づいた「盲点」……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

タワマンの"キラキラ生活"、でも掃除は……

眺望の良さや充実した設備など、華やかなイメージもあるタワマン暮らし。一方、実際に住んでみると、掃除ひとつとっても「思っていたより大変……」と感じる場面があるようです。

特に高層階では、安全面などから窓の開閉が制限されている場合も。窓掃除にも、タワマンならではの事情があるようです。

▶なお、今回の答えは① 窓の外側の掃除ができなかった でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!