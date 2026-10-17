有吉弘行「200kgの人間をみんなで…」『オールスター後夜祭』で意外にも感動した企画とは？

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。10月のアシスタントはタイムマシーン3号の関太と宮下草薙の宮下兼史鷹です。10月11日（日）の放送では、10月10日（土）深夜に生放送された「オールスター後夜祭'26秋（以下、後夜祭）」（TBS系）について語りました。

◆「オールスター後夜祭」で有吉が感動した企画とは？

この日は、有吉がMCを務めた「後夜祭」の話題に。この番組では、クイズや企画に挑戦し、最終成績で最下位になった芸人が永久追放（出禁）になるのがルールとなっており、今回は太田プロの後輩、マシンガンズ・西堀亮が出禁となりました。

これに触れた有吉は、「（過去には）宮下が出禁になって、平子（アルコ＆ピース・平子祐希）も出禁ですし、太田プロの連中がどんどん出禁になりますね」と後輩芸人のふがいなさを嘆きます。

ただ、このような結果になるのも仕方がないとも。その理由について、「深夜に人数を集めるから誰でもいいっていうのも理由なんですけども、私が司会をやっているからか、太田プロの若手が多いんですよね。だって、テレビの出演本数0本の松崎（克俊）も呼んでもらっている謎の番組ですから」と話します。

また有吉は、出場芸人全員が制限時間内に高さ2.7ｍもある壁を物理的に越える企画「物理で越えろ！ リアル有吉の壁」について振り返り、「まさにベルリンの壁を見ているような感じですごいなと思ってさ！」と興奮気味に語ります。

一方、実際に参加していた関は、「『あがれあがれー！』みたいなことを言われて、下から誰かも分からない手がグワッと出てくるし、眼鏡も取れるし……ちょっと怖かったです」と苦笑いを浮かべます。

そんななか、有吉はママタルト・大鶴肥満さんが壁を乗り越えた場面を挙げ、「上がったときは感動したもんね！ 約200kgの人間をみんなで持ち上げちゃうんだと思って」と声を弾ませます。とはいえ、「ベルリンの壁は、あの数百倍も感動したんだろうなと思うと、改めてすごいことだったんだなと思った（笑）」と話を締めくくりました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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