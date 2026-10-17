JR東日本千葉事業本部は、台風25号の影響で列車の運転を見合わせている線区のうち、総武本線の八街～成東間について、10月19日始発から運転再開予定と発表した。総武本線経由の特急「しおさい」も同日から全列車の運転を再開するとのこと。

千葉県内のJR線は台風25号の影響により、現在も内房線の姉ケ崎～長浦間、久留里線の久留里～上総亀山間、総武本線の八街～成東間で列車の運転見合わせが続いている。内房線の姉ケ崎～長浦間は「復旧まで少なくとも3か月程度かかる見込み」とされ、代行バスを運行しているが、鉄道と比べて輸送力が大幅に少ない(1～2割程度)ため、乗車まで長時間待つ場合があるという。久留里線の久留里～上総亀山間は運転再開の見込みが立っておらず、現在はバスとタクシーによる代行輸送を実施している。

総武本線は八街～日向間で路盤流出等の被害があり、同区間を含む八街～成東間で列車の運転を見合わせ、代行バスを運行。復旧まで1カ月程度かかる見込みとされていた。同じく総武本線の千葉～八街間は通常の7割程度で列車を運転(一部列車は榎戸駅で折返し運転)、成東～銚子間は通常の8割程度で列車の運転を行っているとのこと。特急「しおさい」は平日朝の上り「しおさい4・6号」(佐倉発東京行)、平日夜間の下り「しおさい11号」(東京発佐倉行)のみ運転し、成東・銚子方面の列車は運休している。

八街～成東間は10月19日始発から運転再開予定。総武本線の全線運転再開にともない、特急「しおさい」も10月19日から全列車の運転を再開する予定となった。ただし、今後の状況により変更となる可能性もある。列車の運転を取りやめている他の線区については、「運転再開の見通しや詳細についてはわかり次第、改めてお知らせします」としている。