16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した片岡篤史氏が、阪神のCSファイナル第4戦のキーマンに大山悠輔を挙げた。
片岡氏は「打線の中でも一番経験もありますし、唯一打線の中で長打が期待できるバッター。なんとか大山の一振りで流れが変えてくれるようなバッティングを期待したいですよね」と説明した。
大山はCSファイナルここまで3試合に出場して、10打数2安打の打率.200だ。
☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』
16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した片岡篤史氏が、阪神のCSファイナル第4戦のキーマンに大山悠輔を挙げた。
片岡氏は「打線の中でも一番経験もありますし、唯一打線の中で長打が期待できるバッター。なんとか大山の一振りで流れが変えてくれるようなバッティングを期待したいですよね」と説明した。
大山はCSファイナルここまで3試合に出場して、10打数2安打の打率.200だ。
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