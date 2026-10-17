ブンデスリーガ第6節が16日に行われ、フランクフルトとケルンが対戦した。

前節、ライプツィヒに屈辱的な0－6の惨敗を喫するなど2試合勝利がないフランクフルト。バウンスバックを目指したホームゲームではケルンと対戦した。堂安律と小杉啓太の2選手は先発フル出場となった。

試合は開始早々にフランクフルトにピンチ。ボックス左に持ち込んだマリウス・ビュルターに決定的なシュートを許すが、ここはGKノア・アトゥボルの好守で凌ぐ。

逆に、直後の3分には右サイドで強引に仕掛けた堂安の打開からの正確な右足クロスをゴール前で受けたユネス・エブヌタリブに決定機も右足ボレーはGK正面。さらに、9分には堂安を起点に小杉も絡んだ左サイドでの攻撃からファレス・シャイビがボックス内へ切り込んでニア下を狙ったシュートでゴールに迫る。

前半半ばから終盤にかけてはよりオープンな展開の中で互いにゴールへ迫ったが、0－0のスコアで後半へと折り返す。

後半の入りでは小杉の正確なアーリークロスからエブヌタリブのヘディングシュート。55分にはセットプレーの二次攻撃から堂安のクロスをリリアン・ブラシエがヘディングシュート。日本人2選手のお膳立てからホームチームがゴールへ迫る。

そんななか、77分には数分前に投入されたアンガス・クナウフの見事なダブルタッチのラストパスをボックス右で受けたエブヌタリブがニア下を射抜く右足シュートでようやくゴールをこじ開けた。

その後は追加点こそ奪えなかったものの、前節崩壊の守備が相手の反撃を冷静に抑え込んで1－0の勝利。日本人2選手の活躍もあってフランクフルトが3試合ぶりの勝利を収めた。

【スコア】

フランクフルト 1－0 ケルン

【得点者】

1－0 77分 ユネス・エブヌタリブ（フランクフルト）

【ハイライト動画】堂安＆小杉もフル出場！ フランクフルトvsケルン