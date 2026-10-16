







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、正捕手のウィル・スミス捕手が首の故障に苦しみ約3か月離脱した。9月上旬に復帰し、ポストシーズンでもマスクを被っているが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は芳しくない現状にため息をついている。



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同メディアは「スミスは復帰後すぐに存在感を示した。レギュラーシーズン最後の21試合では打率.290、OPS.948を記録。ドジャースにとっては、彼の復帰によって打線が大幅に強化されると期待する十分な理由があった。しかし、ポストシーズンで6試合を終えた今、その期待はますます見当違いだったように思えてくる。ナリーグ優勝決定シリーズ第3戦を前に、彼は23打数1安打と極度の不振に陥っている」と言及。



続けて、「彼の首の状態が今も悪いことを示す決定的な証拠はない。9月に好成績を残していたことを考えれば、ドジャースが復帰を急がせたという主張を裏付けるのも難しい。しかし、だからといって、球団が犯したより大きな賭けが正当化されるわけではない」と記している。



ドジャースは4連敗を喫し、ナリーグ優勝決定シリーズ敗退。最終的に打率.097と苦しんだスミスは、来季リベンジを果たすことが出来るだろうか。











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