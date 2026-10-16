







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズの柴田獅子選手が、2026年8月度の「SMBC信託銀行 ファーム月間MVP賞」の東地区受賞者に選出された。16日、株式会社SMBC信託銀行が発表した。



同賞は、ファーム・リーグ3地区の公式戦を通して成績が優秀で、今後の飛躍が期待される選手を、日本野球機構（NPB）が月ごとに各地区から1人ずつ選んで表彰するもの。



柴田選手は8月に14試合に出場し、打率.341、15安打、5本塁打、17打点、長打率.773、出塁率.408をマーク。本塁打、打点、長打率は、いずれも地区トップの数字だった。



8月15日の東京ヤクルトスワローズ戦では自ら先発のマウンドに上がり、先制された直後の初回に逆転の3ランを放った。27日のオイシックス新潟戦では、逆転の満塁本塁打を記録している。



柴田選手は福岡大大濠高から2024年ドラフト1位で日本ハムに入団した、右投左打の二刀流。



プロ2年目の今季は一軍で投手として8試合に登板し、0勝1敗2ホールド、防御率2.03。打者としては16試合に出場し、打率.355、1本塁打、3打点を記録した。









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