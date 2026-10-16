倖田來未、出産を経て待望のツアー「Kingdom」開催決定

倖田來未が、2027年3月より「Koda Kumi Live Tour 2027 ～Kingdom～」を開催することを発表した。

同ツアーは当初2026年に発表されていたものの、妊娠に伴い延期となっていた。2008年に開催された「Kingdom」ツアーから19年。数々のステージを重ね、進化を続けてきた倖田來未が、2027年、新たな”王国”の扉を開く。今回の「Kingdom」は、過去のステージの再現ではなく、今の倖田來未だからこそ表現できる、新たなエンターテインメントを届けるツアーとなる。

＜ライブ情報＞

Koda Kumi Live Tour 2027 〜Kingdom〜

2027年3月5日（金）〈千葉〉市原市市民会館 大ホール

2027年3月22日（月・祝）〈山梨〉YCC県民文化ホール 大ホール

2027年3月28日（日）〈静岡〉静岡市清水文化会館マリナート 大ホール

2027年4月4日（日）〈神奈川〉厚木市文化会館 大ホール

2027年4月24日（土）〈福岡〉福岡サンパレス

2027年5月1日 （土）〈京都〉ロームシアター京都 メインホール

2027年5月3日（月・祝）〈広島〉上野学園ホール（広島県立文化芸術ホール）

2027年5月15日（土）〈埼玉〉大宮ソニックシティ 大ホール

2027年6月12日（土）〈愛知〉日本特殊陶業市民会館フォレストホール

2027年6月20日 （日）〈兵庫〉アクリエひめじ 大ホール

2027年6月26日（土）〈宮城〉東京エレクトロンホール宮城

2027年7月3日（土）〈千葉〉千葉県文化会館 大ホール

2027年7月4日 （日）〈千葉〉千葉県文化会館 大ホール

2027年7月19日（月・祝）〈東京〉J:COMホール八王子

2027年7月23日（金）〈大阪〉グランキューブ大阪 メインホール

2027年7月24日（土）〈大阪〉グランキューブ大阪 メインホール

2027年7月31日（土）〈群馬〉高崎芸術劇場 大劇場

2027年8月20日（金）〈栃木〉宇都宮市文化会館 大ホール

2027年8月22日（日）〈石川〉本多の森北電ホール

2027年9月5日（日）〈青森〉リンクステーションホール青森

※開場・開演時間、チケット詳細・チケット販売スケジュールにつきましては後日発表。

Official Website https://rhythmzone.net/koda/