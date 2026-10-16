“デビュー15周年”三代目JSB・ØMI「膨大な曲のなかで…」キュレーションアルバム『24/7 ～JSB FOREVER～』への思い

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。10月10日（土）の放送には、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE・ØMIさんが登場！ 10月21日（水）にリリースされるキュレーションアルバム『24/7 ～JSB FOREVER～』について伺いました。三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEは2010年にデビュー。「R.Y.U.S.E.I.」「Summer Madness」「花火」など、数々のヒット曲を発表しています。また、今年4月には東京・味の素スタジアムで、デビュー15周年を記念したスタジアムライブ「三代目 J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE "JSB FOREVER ～ONE～"」を2日間にわたって開催しました。遠山：スタジアムライブはいかがでしたか？ØMI：昨年は、大阪のヤンマースタジアム長居、今年は味の素スタジアムでもライブをやらせていただいたんですけど、普段はドームツアーをメインでやらせていただいているなかで、スタジアムでやると、外なので開放的な気分になったり、セットリストの組み方が変わったりして。「夕暮れ時には、ちょっと涼しくなってくるからロマンチックな曲をやりたいよね」とか、「日が完全に沈んだらこういう曲をやりたいよね」とか、シチュエーションやロケーションによって“こうも変わるか！”というくらい、普段やっているドームとスタジアムとでライブの作り方が違ったので、そういった意味では楽しくやらせてもらいました。遠山：ライブのセットリストは、メンバーやチームの皆さんで決めるのですか？ØMI：基本的にはメンバーで作っています。遠山：三代目 J SOUL BROTHERSは、10月21日（水）にデビュー15周年を記念したキュレーションアルバム『24/7 ～JSB FOREVER～』をリリースされます。潮・遠山：おめでとうございます！ØMI：ありがとうございます。アルバムのコンセプトとしては、今まで膨大な曲を作ってきているんですけど……。遠山：全部で何曲くらいですか？ØMI：もう分からないです（笑）。ただ当然、長く応援していただいている方がたくさんいらっしゃって、「小学生のときから応援していました」「中学生のときから応援していました」と言っていたファンの方が、親になって家庭を築いていたりして。そうした人生の変化のなかでも、今もなお応援し続けてくださっている姿を見ると、「共に歩んできたんだな」というのをすごく感じられて。だから、過去の膨大な曲のなかで、「この時間帯に、僕らのこの曲を聴くのはどうですか？」ということをみんなで再確認して、皆さんにプレゼンしているようなアルバムというか、そんなコンセプトになっています。遠山：アルバムは（CDが）2枚収録されていますが、朝から時間が進み、日が沈んで、夜になって、また日が昇って朝を迎えるというのを体感できるような構成で、面白いアルバムだなと思いました。ØMI：そうですね。でも、僕ら的に朝一番のプレイリストが、激しめの曲なんですよ（笑）。普通だったら、ちょっとスローでチルっぽい曲というか、ちょっとミディアムっぽい曲を朝は聴きたいかなと思わせつつ、僕らはガンガンのヒップホップなので（笑）。遠山：シャキッとしていたもんなぁ（笑）。ØMI：「朝イチから起きて頑張ろう！」みたいな曲を提案しているのが、ある意味で僕らっぽいなって（笑）。これまで本当にいろんな曲を作ってきて、バリエーションが多いんですよ。なので、夜には「しっぽりとしたR＆Bを聴いていたい」とか、夕方帯だと「ゆっくりした曲を聴いてもらいたい」とか、音楽のジャンルも幅広くやらせてもらえたからこそ、こういうアルバムが作れたのかなっていうのは、作りながら感じていましたね。次回10月17日（土）の放送は、渋谷区立 宮下公園芝生広場から公開生放送！ ゲストに櫻坂46・松田里奈さん、山﨑天さんをお迎えてお届けします。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X：@JA_CDJ