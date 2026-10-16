井戸健人、新アルバムより「谺」配信、新アー写・ジャケット公開

井戸健人が、11月25日（水）にリリースするニューアルバム『pulse pulp』より先行シングル「谺（こだま）」を10月14日（水）に配信開始した。あわせて、新しいアーティスト写真とアルバムのジャケットも公開。写真は廣田達也、デザインは小林誠太が担当している。

バンド・スーパーノアでの活動と並行し、ソロ作品の制作を続ける井戸健人。『pulse pulp』は、歌を軸に、音の質感や曲ごとの形を探りながら制作した全9曲入りのアルバム。楽曲のモチーフをできるだけそのまま生かすことを意識し、短い曲には無理に展開を付け足さず、それぞれに合った構成を選んでいる。作詞・作曲から録音、編集、ミックスまでを基本的に自身で手がけ、マスタリングはMetropolis StudiosのStuart Hawkesが担当した。

先行配信される「谺」は、エフェクトを施したエレキギターやサックスの音色が印象的な一曲。「この身を立たす地上はここだけ」という言葉とともに、アルバムの一端に触れることができる。

■井戸健人 コメント

この曲はアルバムの中でもっとも古い曲で、制作期間に約2年くらいかけました。コードやメロディがシンプルなだけに、さまざまな方向性・可能性がありえたのです。2年間、アレンジは変わり続けたのですが、結局元のアレンジに近い形になりました…笑

という苦労話は忘れて、ぜひ聴いてください！間奏のサックスが聴きどころです。

＜リリース情報＞

井戸健人

「谺」

2026年10月14日（水）Digital Release

https://friendship.lnk.to/Echo_KI］

井戸健人

『pulse pulp』

2026年11月25日（水）Release

全9曲収録

https://friendship.lnk.to/pulsepulp_KI］

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