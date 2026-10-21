オレンジスパイニクラブが語る、30歳の節目に考えたこと、テーマを決めずに作った新作

結成15年目を迎えた4人組バンド、オレンジスパイニクラブが、3rdフルアルバム『好きにしろ』を9月16日にリリースした。ドラマ『マトリと狂犬』のオープニング主題歌「blur」、映画『口に関するアンケート』のインスパイアソング「口」、配信シングル「無くしたピックを重ねて月に行こう」に新曲9曲を加えた本作は、バンドにとってフルアルバムとしては初めてテーマを決めずに制作された作品だ。制作とツアーが重なった2026年、メンバーは30歳前後という節目を迎え、演奏の基礎に向き合い直していたという。10月14日から全国13カ所を回るワンマンツアー「Do you like me？」を前に、4人に今年の歩み、アルバムに忍ばせたオマージュや演奏面の変化、そしてバンドを続けていくことについて聞いた。

―2026年も残り3カ月ほどですが、今年はどんな1年になっていますか？

ナオト：前半はアルバムのレコーディングとツアーが重なっていて。僕らは意外と制作とツアーが被りがちなんです。今回はフルアルバムなのでいつもよりボリュームもあって、5月あたりがいちばん忙しかったですね。ツアーで遠征して、戻ってきた次の日からレコーディング。11時ぐらいにスタジオに入って、遅いと終電までレコーディングしている。体力的にもそうだし、頭も使うので、いろんな角度からしんどかったです。

―体調を崩したりは？

ナオト：常にちょっと体調が悪かったです（笑）。

ユウスケ：みんなそうでしたね。体調が優れなかった（笑）。

―ほかの皆さんはどうでしょう？

ユウスケ：僕は曲作りがすごく楽しかったです。デモを出すときも、「作らなきゃ」という感覚じゃなかった気がして。去年あたりからデモを出すスパンが早くなってきて、それがちゃんとアルバムに反映された。曲作りに対して自信になった1年でした。

ユウスケ（Photo by Yuki Ohashi）

―アイデアを形にするまでが、スムーズになったということ？

ユウスケ：そうですね。自分の中でちゃんと固められるようになったというか。

ゆっきー：レコーディングをしながらツアーをやって、録ったものを持ってまたツアーを回る。この流れが、メジャーに行ってから多分5回目ぐらいなんです。フルアルバムかミニアルバムかの違いはあっても、ほぼ同じ動きをずっとやってきた。だからみんな、次に何をやるかがわかってきているし、曲の質もライブも、その積み重ねでだんだん良くなっている。ステップアップした年かなと思います。

―年間の動き方が、しっかり掴めてきた感覚があるんですね。ゆりとさんはいかがですか？

ゆりと：個人的なドラムの話になるんですけど、去年から基礎的なことをちゃんとやってみようと思って、1年まるっとやってきたんです。それが今年のレコーディングでやっと芽吹いてきた感じがあって。ドラムへの向き合い方が変わって、ちゃんと向き合えた上半期でした。

―「基礎的なことをちゃんとやる」というのは、スキル面ですか？

ゆりと：そうですね。あと、周りの音をちゃんと聴こう、と思うようになりました。30歳になったので、ちゃんとやろうという意識の違いですね。

―ナオトさん、頷きながら聞いていましたね。

ナオト：バンド全体でそういう話はしていました。僕らは出身がパンクなので、そっちに逃げがちだったんです。パンクって、演奏が荒くてもそれが良さ、みたいなところがあるじゃないですか？ 実際は違うんですけど、そういう意味では逃げていたのかなと。速いパンクっぽい曲でも、バンドとしての土台をしっかりやろう、という意識には変わったと思います。

ナオト（Photo by Yuki Ohashi）

―オレスパは音源に比べて音も大きいし骨太で、めちゃめちゃライブバンドだなという印象があります。そのうえで演奏に向き合おうとなったきっかけは？

ナオト：お客さんを置いていかないようにはもともと意識しているんですけど、僕らはコール&レスポンスとかが下手で、あまりやらなくて。その分、演奏でお客さんを取り込んでいくしかない、という認識はあるんです。そのために、うるさいだけじゃダメなんですよね。あとは、30歳になるし、次のステージに行くのに荒いままだと先が見えてこないなと。

―30歳は、皆さんにとって大きい区切りですか？

ゆっきー：僕はまだ29なのであまり気にしてないですけど、なってみないとわからないのかな。

ゆりと：僕は、自分の父親を想像したんですよ。父親が20歳のときの子どもなので、僕が10歳のとき父親は30歳。その頃にはもう車を持って、家を建てて、仕事もちゃんとしていた。僕も子どもがいるので、日々の生活を守っていくことの大切さを感じています。それはバンドに対しても一緒で、私生活とバンド、どっちもちゃんとやりたいですね。

ゆりと（Photo by Yuki Ohashi）

―同じ歳の頃のお父さんと比べることがあるんですね。

ゆりと：比べると負けてるなと思って、ちょっと悔しくなっちゃって。

ナオト：僕もまだ29なので大きくは変わらないと思うんですけど、20代と30代では意識が変わっていくのかな。もう家庭があるので、よりしっかりやっていこうとは思っています。

ユウスケ：僕は今31なんですけど、30になった瞬間は特に何も思わなかったんです。たぶん20から30より、30から40のほうが変化を感じる瞬間があると思うので。35、6になったときに「30の頃にやっておいてよかったな」と思えるように、今やっていきたいなという感じです。

―周りのバンドで30前後で辞める人が出てきたり、同世代と年齢の話をしたりすることはありますか？

ナオト：ちょうど昨日、時速36kmの慎ちゃん（仲川慎之介）と年齢の話をしました。慎ちゃんは30になって、見ていても環境がいい方向に変わっているなと思っていて。周りには、いい方に変わっている人が多いですね。

ユウスケ：僕は年齢で周りをあまり見ていないですね。同年代がバンドをやっているのを見ると刺激にはなりますし、32、3で解散しちゃう人もいて寂しいですけど。続けられるまで続けるだけで、モチベーションがなくなったら終わりなので。モチベーションはまだ全然あるので、続けると思います。

ゆっきー：僕はハンブレッダーズのでらし（小野寺一貴）さんと仲が良くて。彼も32歳で、今バリバリいいじゃないですか。30を超えてからぐっと来た人を見ると、もうちょっと頑張ろうと思いますね。いい刺激です。

ゆっきー（Photo by Yuki Ohashi）

ゆりと：僕は年上の人と絡むことのほうが多くて、現役でやっている人の底力みたいなものが垣間見えると、続けるのも悪くないなと思います。同世代は、逆に見ないようにしているのかもしれない。年下とか、ちょっと意地を張っちゃう系なので。

―PK shampooのヤマトパンクスくんも、今年7月にZepp DiverCity (TOKYO)で開催したワンマンで「バンドを続けていくためになんでもやっていきたい」と話していました。一緒にやってきた人たちが、先を考えるタイミングに差しかかっているのかなと思うんです。そんななかで、今回の3rdアルバムはコンセプトを作らなかったそうですね。

ナオト：そうですね、あえてです。EPではコンセプトのないものもありましたけど、フルアルバムでテーマを決めずに作ったのは初めて。タイトルはあとからついてきた感じです。

―タイトル候補はたくさんあったんですか？

ナオト：30個ぐらいありました。1個決まりかけたのが「優しくなれない」みたいなタイトルで。それが、別のバンドのシングル曲とすごく似ていて、やめたんです。「決まった」と紙に書いて置いておいたら、戻ってきたスタッフに「それ、被ってる」と言われて。

ゆっきー：ユウスケがその紙をビリビリに破いて。

一同：（笑）

ナオト：さすがに震えました（笑）。それで「もういいよ」と、投げやりな気持ちで出したのが『好きにしろ』。でもあとから、すごく愛情のある言葉に聞こえてきて、結果的にアルバムに合ったタイトルになりました。

―タイトルは毎回、最後に決めるんですか？

ナオト：だいたい最後ですね。前作の『Crop』は、タイトルが決まってから同名の曲ができたので少し違いますけど。

―字面も抜け感があっていいですよね。3枚目のアルバムというのは、ひと昔感覚だと勝負作のイメージがありますが、意識はしましたか？

ナオト：なかったですね。1stの『アンメジャラブル』は「キンモクセイ」が聴かれすぎたので、それ以外のトゲを出していくというコンセプトがあって、2ndの『Crop』は逆に「キンモクセイ」みたいな良さも活かそうとか、アルバムごとにいろいろ考えていたんです。今回はそれがなかったのが、良さに繋がっていると思います。

―これまででいちばん馴染みやすいアルバムだと感じました。あと、「グッドバイ！！！！」はWeezerの「アンダン～ザ・スウェター・ソング」のイントロをかなりオマージュしていますよね。

ナオト：完全にあえてです。気づいて楽しんでくれたらというか、「これ、そうなのかな？」という聴き方をしてほしくて。僕ら、そういうのが多いんです。歌詞もそうだし、洋楽のギターフレーズから取ることも多くて。

―デモの段階で入れていくんですか？

ナオト：そうですね。「blur」もタイトルはバンドのBlurから来ているけど、曲調はアークティック・モンキーズ。気づいてくれる人もいたりして。そういうのも込みで聴いてくれると嬉しいです。聴いてもわからないラインはあまりやらないようにしていて、わかる人にはわかるものを意識して入れています。

―1曲目の「リモン」は、どういう意味なんですか？

ナオト：果物のレモンのことです。

―オレスパの曲は、果物の名前が多いですよね。

ナオト：確かに。オレンジスパイニクラブはカニの名前なので果物からではないんですけど、多いですね。1枚目にも「ringo」という曲があったり、探せばありますね。

―あえて多くしているわけではない？

ナオト：たまたまですね。食べ物や飲み物も多いんです。身近なものを曲にすることが多いので。

―無意識のうちに出ているのかもしれないですね。

ナオト：片隅にあるんでしょうね。

―本作の曲ごとの聴きどころや、こだわっているポイントについて教えてください。

ユウスケ：さっきのオマージュの話でいうと、「なるべくそばにいるから」は加山雄三さんの歌詞をそのまま入れたり、「Fxxin in the Darling」はオアシスの「Fuckin In The Bushes」から来ていたり。今回はそこを楽しめる曲がすごく多いと思います。パクリバンドだと思われないように、あえてやっているんだよ、というところだけはわかってほしいですね。遊び心なので。

―なぜ加山雄三さんの歌詞を？

ユウスケ：もともとは全然違う歌詞だったんです。「お嫁においで」が曲としてめちゃくちゃ好きで、プロポーズソングでもあるし、雄三さんを知らない人にも、こういうルーツがあると伝わったらいいなと。

ゆっきー：ベース的な視点でいうと、どのインタビューでも言いそびれていたんですけど、今回はだらだら弾いている曲が多いんです。「無くしたピックを重ねて月に行こう」も「グッドバイ！！！！」も、「52Hz」もわりとそう。ナオトと話していると、ロックバンドのダサめのバラードみたいなニュアンスの注文が多くて。それを紐解いていくと、ずっと8分で弾き続けてほしい、という要望だった気がするんです。普通ならキックに合わせてアクセントをつけるようなところも、切らずにずっと8分で弾き続けている。

―それが曲の雰囲気にも合っていた。

ゆっきー：そうですね。ライブでもその弾き方でやるつもりなんですけど、たまにつられてキックのアクセントにしちゃうので、気をつけなきゃなと。

ゆりと：僕は逆にソリッドに、キレキレで、音もでかくしたかった。部屋鳴りやマイクに乗った音も、ちょっと突き詰めたいと思ってやりました。

ナオト：アレンジでいうと、「52Hz」はずっと心臓の音みたいな808（TR-808）を入れていて、それも808っぽくない使い方をしたり。今までにしたことのないアレンジをしました。ギターは全体的にあまりアレンジをせず、コードをただ鳴らし続けるという意識の曲が多かったと思います。

―打ち込みは、ハードウェアではなくソフトウェアの音ですか？

ナオト：全部ソフトです。最初は同期を使うのが嫌だったんですけど、最近はそれ込みのライブをしたいなと。「52Hz」も同期を入れつつやろうと思っています。

―ライブと制作が密接に連動しているんですね。

ナオト：曲によりますね。1曲目はギターが何本も入っているので全部は再現できないんですけど、聞こえるべきところで聞こえない、というのもライブの良さだと思っていて。4人でいかに音源に近いアレンジでやるかが醍醐味です。2曲目の「おとめ座のココロ」は、完全にバンドでやれる想定でアレンジしました。

―ミックスには関わっていますか？

ナオト：基本はエンジニアさんに委ねています。細かい話をするとしたら、ベースやドラムの話が多い気がしますね。

ゆっきー：『Crop』から同じエンジニアさんにお願いしていて、いいものを出してくれるので。録りの音は自分たちでこだわりますけど、ミックスで一から注文することはあまりないです。

―今回は音の立体感もまた違う感じがしました。

ナオト：エンジニアさんが楽しんでくれているんだと思います。あと、マスタリングは初めての方だったので、そこもあるのかも。

―「口」は映画のインスパイアソングですが、普段の曲作りとは違いましたか？

ナオト：全然違いましたね。小説が原作で映画化された『口に関するアンケート』という作品に沿って、曲バージョンの「口に関するアンケート」を書くような意識で。ストーリーがしっかり書けるので、書きやすいと言うと変ですけど、そうでした。セリフをそのまま使えたりして、映画とリンクするのが新鮮でした。

―「blur」は、どういうところから作っていったんでしょう？

ナオト：ドラマ『マトリと狂犬』監督の品川ヒロシさんに最初「90年代の日本語パンクみたいな曲がほしい」と言われたんですけど、それをそのままやるのは面白くないし、オレスパらしさもほしかった。

―アルバムの曲は、もうライブでやっていますか？

ナオト：タイアップの曲と、4曲目の「無くしたピックを重ねて月に行こう」はやっています。ほかはツアーで初披露ですね。この前のインスタライブでアコースティックではやりましたけど、バンドでは初めてです。

―ライブでやっていくうちに、曲の形は変わっていくものですか？

ゆりと：僕はフレーズを忘れちゃうので、ツアー中に変わっていくことが多いです（笑）。音源を聴いても思い出せなかったり、ライブでやりやすいフレーズを選んじゃったり。だからレコーディングのテイクとは、けっこう変わっていきます。

ゆっきー：僕はアレンジが変わらない限り、極力原曲通りに弾きたい派です。ただ、座って弾いたから可能なだけで立ったら無理、みたいなところもちょいちょいあるので、そこはいい落としどころを見つけていきます。

ユウスケ：たぶん変わらないですね。ツアー中は落ち着いてやることを意識しています。

ナオト：僕はハモをするので、歌いながら弾けないところが出てくるんです。アレンジを取るかハモを取るかでけっこう迷っていて、今回はどっちもできるようになれたらと思っています。

―10月から12月までツアーがあり、2027年を迎えていきます。30歳の節目ということも踏まえて、2027年以降については、どう考えていますか？

ユウスケ：まだ考える余裕がないですね（笑）。曲もまだちゃんと練習しなきゃいけないし、目の前のツアーのことで頭がいっぱいで。

ゆっきー：さっき言ったようにメジャーで5、6年目と来て、ここから一気にどうこうするのは性格的にも無理だと思うので。オレスパは地道に積み重ねていくしかないと思います。

―お2人は、長い先のことを考えたりしますか？

ナオト：計画しないのが基本なので、目の前のことにどれだけついていけるか、という感じですね。

ゆりと：キャパの話になっちゃうんですけど、小さい箱ばかりやっていると、フェスで急に人が増えたときの圧にビビっちゃうことが何回かあって。慣れなのか、ほかに方法があるのかわからないんですけど、その答えを今回のツアーファイナルまでに見つけられたらいいなと思っています。

―小さい箱も大きい箱も、こんなに両方やっているバンドはあまりいない気がします。そこも含めて、ライブバンドだという印象が強いです。結成からもう15年目なんですよね。

ナオト：そんなに経つんですね（笑）。

―続けていくことは、オレスパにとって大事な原動力ですか？

ナオト：そうだと思います。この4人でやっていくのが前提にありますね。誰かが急に辞めたら、バタバタといろいろ崩れちゃうと思うので、そうならないように、これからも4人で続けていきたいですね。

＜リリース情報＞

オレンジスパイニクラブ

3rd Full Album『好きにしろ』

発売中

CD購入URL：https://OrangeSpinyCrab.lnk.to/3rdAL

配信URL：https://orangespinycrab.lnk.to/sukinishiro

=収録曲=

1. リモン

2. おとめ座のココロ

3. blur

4. 無くしたピックを重ねて月に行こう

5. Fxxin' in the Darling

6. 夕暮れて世田谷

7. グッドバイ！！！！

8. 52Hz

9. 口

10. 君とはこれっきり

11. なるべくそばにいるから

12. 深呼吸

＜ライブ情報＞

オレンジスパイニクラブ 2026 ワンマンツアー「Do you like me?」

10月31日（土）札幌SPiCE

11月14日（土）盛岡the five morioka

11月15日（日）仙台LIVE HOUSE enn 2nd

11月19日（木）いわきclub SONIC iwaki

11月21日（土）名古屋SPADE BOX

11月26日（木）新潟GOLDEN PIGS RED

11月28日（土）金沢AZ

12月13日（日）大阪梅田クラブクアトロ

12月19日（土）Zepp Shinjuku

詳細：https://orangespinycrab.com/tour2026/

チケット：イープラス / チケットぴあ / ローチケ