鈴木実貴子ズ、激動の1年に密着したドキュメンタリー番組、映画館上映イベント開催

鈴木実貴子ズが、2026年3月にCBCテレビで放送された密着ドキュメンタリー番組を映画館で上映するイベント「Fxxkin Music 〜ファッキントーク&ライブ〜」の開催を発表した。

本イベントでは、鈴木実貴子ズのメジャーデビューからの1年間に密着し、2026年3月にCBCテレビで放送されたドキュメンタリー番組「Fxxkin Music よりそわない歌」に未公開映像を加えた”劇場版”を上映。また、本イベント限りの劇場版の上映に加え、イベントタイトルにもある通り、鈴木実貴子ズによるファッキントークとライブも予定されている。

名古屋では、会場となるセンチュリーシネマの名を冠し、2026年12月18日（金）に開催。続く2027年1月23日（土）には横浜・シネマ・ジャック&ベティにて開催される。

2024年のメジャーデビューから約2年が経ち、2027年2月10日には東京・恵比寿LIQUIDROOMでのワンマンライブを控えている鈴木実貴子ズ。躍進を続ける彼らのこれまでと今を、様々な角度から体感できる盛りだくさんの内容に期待が高まる。

名古屋会場のチケットは11月25日（水）18時より発売開始、横浜会場のチケット発売日は後日発表とのこと。

＜イベント情報＞

「Fxxkin Music 〜ファッキントーク&ライブ〜」

https://hicbc.com/tv/fxxkin-music/

出演：鈴木実貴子ズ ナレーター：円井わん

特典：鈴木実貴子制作 完全非売品パンフレット

主催：CBCクリエイション

・名古屋会場

日程：2026年12月18日（金）

会場：名古屋・センチュリーシネマ

チケット発売日：会場HPにて11月25日（水）18:00より発売開始

https://www.starcat-ticket.com/cc/theater/century/schedule-20261015

・横浜会場

日程2027年1月23日（土）

会場：横浜・シネマ・ジャック&ベティ

チケット発売日：後日発表

鈴木実貴子ズが路上ライブします！

日時：2026年11月6日（金） 19:00-19:30

場所：東京・渋谷北谷公園

料金：無料

︎自主企画イベント「心臓の騒音」

ゲスト：フラワーカンパニーズ

日程：12月3日（木）

時間：開場 18:30 開演 19:00

会場：新代田FEVER

詳細：https://eplus.jp/suzukimikiko/

鈴木実貴子ズ ワンマンライブ「とりもどせ、俺のハードコア」

日程：2027年2月10日（水）

時間：開場 18:30/開演19:30

会場：恵比寿・LIQUIDROOM

詳細：https://w.pia.jp/t/suzukimikikozu-t/

︎鈴木実貴子ズ Official HP http://mikikotomikikotomikiko.jimdofree.com