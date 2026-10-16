鈴木実貴子ズ、激動の1年に密着したドキュメンタリー番組、映画館上映イベント開催

鈴木実貴子ズが、2026年3月にCBCテレビで放送された密着ドキュメンタリー番組を映画館で上映するイベント「Fxxkin Music 〜ファッキントーク&ライブ〜」の開催を発表した。
本イベントでは、鈴木実貴子ズのメジャーデビューからの1年間に密着し、2026年3月にCBCテレビで放送されたドキュメンタリー番組「Fxxkin Music よりそわない歌」に未公開映像を加えた”劇場版”を上映。また、本イベント限りの劇場版の上映に加え、イベントタイトルにもある通り、鈴木実貴子ズによるファッキントークとライブも予定されている。
名古屋では、会場となるセンチュリーシネマの名を冠し、2026年12月18日（金）に開催。続く2027年1月23日（土）には横浜・シネマ・ジャック&ベティにて開催される。
2024年のメジャーデビューから約2年が経ち、2027年2月10日には東京・恵比寿LIQUIDROOMでのワンマンライブを控えている鈴木実貴子ズ。躍進を続ける彼らのこれまでと今を、様々な角度から体感できる盛りだくさんの内容に期待が高まる。
名古屋会場のチケットは11月25日（水）18時より発売開始、横浜会場のチケット発売日は後日発表とのこと。
＜イベント情報＞
「Fxxkin Music 〜ファッキントーク&ライブ〜」
https://hicbc.com/tv/fxxkin-music/
出演：鈴木実貴子ズ ナレーター：円井わん
特典：鈴木実貴子制作 完全非売品パンフレット
主催：CBCクリエイション
・名古屋会場
日程：2026年12月18日（金）
会場：名古屋・センチュリーシネマ
チケット発売日：会場HPにて11月25日（水）18:00より発売開始
https://www.starcat-ticket.com/cc/theater/century/schedule-20261015
・横浜会場
日程2027年1月23日（土）
会場：横浜・シネマ・ジャック&ベティ
チケット発売日：後日発表
鈴木実貴子ズが路上ライブします！
日時：2026年11月6日（金） 19:00-19:30
場所：東京・渋谷北谷公園
料金：無料
︎自主企画イベント「心臓の騒音」
ゲスト：フラワーカンパニーズ
日程：12月3日（木）
時間：開場 18:30 開演 19:00
会場：新代田FEVER
詳細：https://eplus.jp/suzukimikiko/
鈴木実貴子ズ ワンマンライブ「とりもどせ、俺のハードコア」
日程：2027年2月10日（水）
時間：開場 18:30/開演19:30
会場：恵比寿・LIQUIDROOM
詳細：https://w.pia.jp/t/suzukimikikozu-t/
︎鈴木実貴子ズ Official HP http://mikikotomikikotomikiko.jimdofree.com