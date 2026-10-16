新型日産キックスをスタイリッシュに！ AWINが専用エアロパーツを発売

エアロパーツメーカーのAWIN（エーウィン）は、2026年6月にフルモデルチェンジした日産キックス向けの新型エアロパーツキットを発売した。全国の日産販売会社のほか、カー用品通販サイト「オートスタイル」、「Gold Rush」で購入できる。発売日は2026年10月14日。

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■フロントからリヤまで、専用設計の3点セットで都会的なスタイルを演出

今回登場したのは、新型キックスのエクステリアデザインに合わせて専用設計されたボディキット。2023年10月に発売した従来型キックス用エアロパーツのデザインコンセプトを受け継ぎながら、新型のスタイリングに合わせてブラッシュアップした。

ラインアップは、フロントスポイラー、サイドスポイラー、リヤバンパースポイラーの3点。前後左右をトータルでコーディネートすることで、キックスのスタイリングをより都会的で洗練された印象へと引き立てる。

価格は3点セットで25万3000円（取り付け工賃別）。取り付け工賃込みの価格は28万6000円となる。

AWINは、自動車メーカー向けに純正用品を供給してきたエアロパーツメーカーをルーツとし、培ってきた技術力と品質を生かして2023年にオリジナルブランドを本格始動。純正用品同等の品質と洗練されたデザインを両立する製品を展開している。

新型キックスのスタイルに個性をプラスしたいオーナーは、チェックしてみてはいかがだろうか。

［新型キックス用AWINパーツ概要］

■価格

※価格は消費税込み。取り付け工賃は別途必要

・フロントスポイラー…8万8000円

・サイドスポイラー（左右セット）…8万8000円

・リヤバンパースポイラー…7万7000円

合計…25万3000円

※フロントスポイラーとリヤバンパースポイラーはアーバンエッジパック（アンダープロテクター）との同時装着は不可

■適合モデル

2026年6月〜

■適合グレード

Ｇ、Ｘ＋、Ｘ、Ｘシンプル、Ｇ e-4ORCE、Ｘ＋e-4ORCE、Ｘ e-4ORCE、Ｘシンプル e-4ORCE

■購入方法

・全国の日産自動車販売店

・オートバックスセブンが運営するECサイト「オートスタイル」

・カー用品通販「Gold Rush」

〈文＝ドライバーWeb編集部〉

■問い合わせ先

AWIN（エーウィン）

https://www.a-win.jp