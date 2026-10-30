三菱自動車の新型「パジェロ」は、4つのグレードで見た目にもはっきりとした違いがある。フロントグリルやヘッドライトの種類、ホイールのサイズ、選べるボディカラーなど、外装に関わる装備をグレードごとに比較し、見た目で選ぶ際のポイントを整理した。

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「顔」が違う! SUPER EXCEEDだけのハニカムグリル

外観で最も分かりやすい違いはフロントグリルだ。最上級グレードの「SUPER EXCEED」はブラックメタリックの「ハニカム」(蜂の巣状)タイプを標準装備する。

SUPER EXCEEDに標準装備されるハニカムタイプのフロントグリル

ほかの3グレードは、ダークウォームグレーの横桟タイプとなる。SUPER EXCEEDでも、メーカーオプションでダークグレーの横桟タイプを選べる。

ライトは上位2グレードが「アダプティブ」

SUPER EXCEEDとEXCEEDは、アダプティブLEDヘッドライト(ALH)を装備する。対向車や前走車を避けるように照らし分けるタイプのヘッドライトだ。

SUPER EXCEEDとEXCEEDはアダプティブLEDヘッドライトを装備(写真はSUPER EXCEED)

フロントとリヤに備わる「ダイナミックフローライト」も、この2グレードだけの装備。夜の後ろ姿でも上位グレードだと分かりそうだ。

GSRとGLSは、LEDヘッドライトとオートマチックハイビーム(AHB)の組み合わせとなる。

意外なのはヘッドライトウォッシャーで、装備するのはSUPER EXCEEDとGSRだけ。上位のEXCEEDには付かない。雪道や悪路をよく走る人は覚えておきたい。

足元は20インチと18インチ、2トーンボディはSUPER EXCEEDだけ

アルミホイールはSUPER EXCEEDとEXCEEDが20インチ、GSRとGLSが18インチだ。20インチは2種類あり、SUPER EXCEEDがブラック&切削スモーク、EXCEEDがブラック&切削光輝となる。GSRとGLSはダークグレーで統一される。

SUPER EXCEEDの20インチアルミホイール(ブラック&切削スモーク)

ボディカラーの基本はモノトーン7色。SUPER EXCEEDのみジェットブラックマイカと組み合わせた2トーン4色も選択可能で、合計11色となる。

2トーンのボディ色は、アーマーカッパーメタリック、ファントムブルーメタリック、ホワイトダイヤモンド、グラファイトグレーメタリックの4色だ。

ルーフレールはGLS以外、サンルーフはSUPER EXCEEDのオプション

ルーフレールは、GLS以外の3グレードに標準装備される。ルーフキャリアでキャンプ道具などを積みたい人は、この違いをチェックしておきたい。

チルト&スライド式の電動パノラマサンルーフは、SUPER EXCEEDだけにメーカーオプションで設定される。ほかのグレードでは選べない。

ドアミラーは全車LEDサイドターンランプ付きの電動格納式。EXCEED、GSR、GLSはボディ同色のカラードとなる。SUPER EXCEEDはブラックパールで、ポジションメモリーとリバース連動機能も備える。

見た目で選ぶならどのグレード?

ほかと違う顔つきを求めるなら、SUPER EXCEEDしかない。ハニカムグリルと2トーンのボディカラーは、このグレードだけの特権だ。

悩ましいのはEXCEEDとGSR。20インチホイールやダイナミックフローライトで都会的に見せたいならEXCEED、ルーフレールとヘッドライトウォッシャーでタフに使いたいならGSRが合いそうだ。価格差は16.5万円なので、好みで選んでも大きな差にはならない。

GLSはルーフレールが付かず、ライトもシンプルな構成。そのぶん、すっきりした見た目が好きな人には向いている。

【フォトギャラリー】新型「パジェロ」