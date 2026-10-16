内燃機関を軸に、多彩なパワートレインを揃える「3世代目カイエン」

3世代目となる「E3型」カイエンが世に送り出されたのは2017年。VWグループの軽量かつ高剛性な最新プラットフォーム「MLB EVO」を採用し、ポルシェのフラッグシップSUVは新たな世代へとバトンタッチした。

【画像】内燃機関モデルにEVが加わったラインナップで死角なし。盤石の布陣で展開する3世代目カイエン（写真12点）

コクピット内は物理的なスイッチが大幅に削減され、大型タッチディスプレイやフルデジタルメーターが鎮座し、一気にデジタル化が進んでいる。

リアのアクスルステアリングといった最新の足回りデバイスの導入や、アクティブ制御4WDの改良などにより、オンロードでのスポーツ走行性能とオフロードでの走破性、いずれにも磨きが掛けられた。

初代から脈々と受け継がれる「スポーツカー専業メーカーがつくるSUV」というコンセプトが、16年経っても色褪せることなく継承されていることの何よりの裏付けと言えるだろう。

3世代目カイエンは、V6、V8の内燃機関を軸としながら、E-ハイブリッドも幅広くラインアップ。デジタル化やシャシー技術の進化とともに、現在もカイエンならではのスポーツ性能と幅広い選択肢を提供している。

前期型では「ターボS E-ハイブリッド」、後期型では「ターボ E-ハイブリッド」と、いずれも圧倒的なパフォーマンスを誇る電動化モデルがカイエンのフラッグシップとして君臨している。

さらに、ベースグレードのカイエンにも「E-ハイブリッド」が新たに設定されたことで、エントリー層でも気軽にプラグインハイブリッドの恩恵を選べる選択肢が生まれた。モデルコンセプトの核は守りながら、カスタマーのニーズに合わせた複数の選択肢を提供していくことで、カイエンはさらに存在感を増していく。

2017年の登場から程なくして、2019年には新たなボディ形状となる「カイエン クーペ」が追加され、ポルシェのアイコンである「911」の唯一無二な流線形を、SUVにもさらに色濃く映し出したモデルが誕生した。

V6、V8、そしてPHEVと豊富なパワートレインを展開し、スタイリッシュなクーペまで網羅したカイエン。そして、よりコンパクトなサイズ感で俊敏さを求める層には「マカン」がしっかりとポジショニングしている。

21世紀の幕開けとともに開始されたポルシェのSUV戦略は、この3世代目を契機に、より磐石で死角のない布陣へと進化を遂げたことになる。

その結果、2025年のカイエン、マカンの販売台数はそれぞれ8万台以上、対して911は5万台強、SUV合計で実に911の3倍以上の台数を販売するメーカーへと進化したのが現在のポルシェの姿である。

カイエンは2025年より、マカンに続くフル電動SUVとして「カイエン エレクトリック」の販売を開始。ターボモデルは最高出力が1156psを発生する市販史上最強性能のポルシェとなった。

2026年現在、ポルシェのEVへの完全移行計画見直しを受け、内燃機関モデルについては2023年にマイナーチェンジをした3代目のカイエンもラインナップされている。そう、選択肢はひとつではないのだ。

登場から四半世紀を経てポルシェ戦略の中核を担うモデルへと成長したカイエン。今後のブランドの展開を占う意味でもますます目が離せない存在だ。

文：西村泰宏 写真：ポルシェAG

Words: Yasuhiro NISHIMURA Photography: Porsche AG