ららぽーと横浜、ららぽーと名古屋みなとアクルス、ららぽーとEXPOCITYの3施設は10月30日～11月12日、JO1とサンリオが開発した「JOCHUM」のデビュー4周年を記念したコラボレーション企画「JOCHUM 4th ANNIVERSARY PARTY in LaLaport」を開催する。

JOCHUM 4th ANNIVERSARY PARTY in LaLaport

同イベントは「みんなで準備して、みんなでお祝い！」をテーマに実施する4周年記念企画。JOCHUM11にんが集合する4周年記念立体展示(横浜)、JOCHUMの世界へ入り込める「JOCHUM’s HOUSE」(名古屋)、初公開の描き下ろしSNSアートのリアル展示(EXPOCITY)と、各施設ごとに異なる限定展示を展開する。

4周年記念立体展示

JOCHUM’s HOUSE 著作 株式会社サンリオ ©2026 SANRIO CO.,LTD.

SNSアートを初めてリアル展示

期間中は各施設にて、JOCHUM4周年を記念した巨大バースデーケーキ型のフォトスポットや、お気に入りのJOCHUMグッズや、POPUP STOREで購入したアイテムと一緒に撮影を楽しめる「みてみてフォトスポット」を設置する。

巨大なバースデーケーキ型フォトスポット

また、4周年お祝いボードも設置。ボードに並んだ「4周年」のカードをめくると、JOCHUMからの「応援ありがとう」メッセージや、JO1メンバーからの4周年お祝いメッセージを見ることができる。

4周年ならではのイベント限定商品や先行商品などを扱うPOPUP STOREも出店。商品を購入した人には、JOCHUMバルーンスティックを各日先着でプレゼントする。

イベント限定品 一部抜粋

10月30日～11月1日には、ノベルティが当たるカプセルトイ抽選会を開催。期間中、ららぽーと館内対象店舗で2,000円利用ごとに、JOCHUM4周年記念オリジナルステッカー(全5種)をランダムで1枚プレゼントする。