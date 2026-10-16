見慣れた段ボールが、人を乗せて進む船に!? 広島県尾道市で、小学生と保護者が段ボールボートを作り、プールで漕いでレースに挑戦するイベントが開かれた。
参加したのは子どもと保護者、計51名。船体の組み立てから飾り付け、乗船まで、親子で一日かけて取り組んだ。
この記事では、50名以上の親子が参加した船づくりから、プールで行ったレースまでの様子を紹介する。
まずは船の話から。親子で一日の挑戦がスタート
10月4日、尾道市向島町B&G海洋センターで開催された「親子で作ろう 段ボールボートで君もキャプテン！」。海事都市尾道推進協議会（事務局：中国運輸局・尾道市）と中国地区内航船員対策協議会が主催した。
小学4〜6年生とその保護者らを対象とした教室で、定員を上回る応募が。参加者は抽選で選ばれ、当日は51名が会場に訪れた。
今回の体験には、船を動かす人たちの仕事を知ってもらいたいという思いもある。中国運輸局海上安全環境部の渡邉調整官は、教室の目的について「段ボールで船を作ることはもちろん、実際に船に乗ってみる体験を通して、船員の仕事に興味を持つきっかけとしてほしい」と話した。
5班に分かれて船体づくり。飾り付けも自分たちで
船の話を聞いた後は、いよいよボートづくりへ! 参加者は5班に分かれ、段ボールを加工して船体を組み立てる。製作は午前から始まり、昼休憩をはさんで午後も続いた。
プールで参加者が実際に乗船する時間を確保するため、段ボールは事前にスタッフが大まかなカットといった下準備を実施。
とはいえイベント前の段ボールはまだまだ「普通の箱」に見えるが、ここから一体、どんな船ができるのか……??
まずは段ボールを切り、パーツをそろえるところから。各班にはイベントにかかわる団体のスタッフも配置されており、子どもや保護者、スタッフが協力しながら作業を進めていく。
ボンドやテープも使いながら、確実にそれぞれの部品がつながるようにじっくり作業。子どもはもちろん保護者も熱中し、あっという間に、身長を超える大きな船体が……!!
ボートは強度を高めるため、二重にしたり、中に小さく切った段ボールを詰めるのもポイント。最後にポリシートで隙間なく覆うことも、浸水を防ぐための大切な工程だという。
船体が完成したら、飾り付けや命名も! 舵輪(ハンドル)を付けたり、フィンを付けたり、サメのような顔を描いたり……。参加した子どもからは「船を飾り付ける作業が楽しかった」という感想も聞かれ、各班の個性が光るボートが完成した。
なお、水に浮き、人を支えるイメージとは遠い段ボールだが、今回作ったボートの最大浮力は約500kg。一度に2人が乗れる構造で、子ども2人はもちろん、のちに移動したプールでは大人も実際に乗船した。
完成した船でレース! 班ごとのタイムアタック
ボートが完成すると、体育館から同施設内のプールへ移動。自分たちで作ったボートが入水して水に浮くと、参加者からは歓喜の声が!
班ごとに順番で船に乗り、まず漕ぐ練習を実施。オールを使い、2人1組で息を合わせて船を前に進めていく。
直進だけでなく、プールの端から端まで漕いだ後にはターンもあり、「漕ぐ力が想像より必要だった」と話す参加者も。子どもたちは笑顔を見せながら、自分たちで作った船を漕ぎ進めていた。
練習の後は、タイムを測るレースに挑戦。各班が1周するごとにタイムを計測し、これを3回行って記録を比べる形式で実施された。すべての子どもが参加できるよう、1周ごとにメンバーを変えて行っていく。
プールサイドには、自分たちの班のメンバーはもちろん、他の班のメンバーも応援する子どもの姿も。レースでありつつ、会場一体となって乗船の時間を楽しむ様子が見られた。
レースの後には希望する保護者と子どもでボートに乗る時間もあり、保護者も積極的に船に乗る体験に参加していた。
船を作る人、動かす人。尾道にある海の仕事
尾道市には、船を造る「造船」、船で人や貨物を運ぶ「海運」、エンジンや舵など船に使う機器を作る「舶用」など、船に関わる産業が集まっている。
参加した子どもたちからは「また参加したい」との声もあり、今回のイベントが印象に残った様子がうかがえた。
尾道市産業部商工課商工振興係の小野主事は、尾道市が造船・海運・舶用といった海事産業が豊かなまちであることに触れ、「こうした体験で、地元にはこんな産業があると、子どもや保護者の方に知ってもらえたら」と話している。
中国地区内航船員対策協議会の永見事務局長も、「内航海運をはじめとした海事産業に、こうした体験で興味を持ってほしい。まず知ってもらうことから始めたい」と語った。
なお、内航海運とは、日本国内の港から港へ船で貨物を運ぶこと。鉄鋼や石油、セメントなど、生活や産業に欠かせない物資を運んでいる。 私たちの生活を、深く支えている船の仕事。次に港で船を見かけたら、何を運び、どんな人が動かしているのか、親子で話してみるのも面白いのではないだろうか。