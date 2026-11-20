岡山県備前市日生地区は、海運事業者が集積する全国有数の「船どころ」として知られています。地域には多くの海運会社が根付き、長年にわたって日本の物流と産業を支えてきました。現在、その歴史や技術を受け継ぎ、次世代へつなごうとしているのが、日生の海運を担う人々です。

彼らは、どのような思いで次世代へ事業をつないでいこうとしているのでしょうか。今回は、日生地区海運組合の若手で構成される若潮会（わかしおかい）の皆さまにお集まりいただき、日生の魅力と可能性について伺いました。

【座談会参加者】

左から、白石海運有限会社 総務 雄島 楓貴さん

有限会社明弘海運 常務取締役 佐藤 政宏さん

株式会社松和汽船 取締役 松井 宏一郎さん

岩崎汽船株式会社 取締役 海務部 部長 川﨑 剛さん

ホープフルマリン有限会社 海工務部 部長 大原 正敏さん

甲子汽船有限会社 代表取締役 川橋 利明さん



ケミカルタンカーやLPGタンカーが主流。日生で海運事業に携わるやりがいとは？

――日生地区は「船どころ」と呼ばれていますが、どのような歴史や特徴を持つ地域なのでしょうか？

川橋さん：日生は、江戸時代から続く「船どころ」です。戦後は、耐火煉瓦ならびにその原料や硫化鉱石の運搬が盛んになりました。日生周辺には、姫路のあたりに新日本製鐵があり、現在のJFEスチールの前身にあたる川崎製鉄が倉敷に進出したこともあって、徐々に貨物船が増えてきたんです。そんな中、松井さんのおじいさんがケミカル製品の運搬を始めたことがきっかけで、現在は貨物船よりも、化学製品を運ぶケミカルタンカー、LPGタンカーなどの特殊タンク船、油送船が主流となっています。

松井さん：今から50年～60年ほど前、祖父がケミカル製品の運搬を始めたのですが、私の親世代にあたる7人の子どもたちがそれぞれ独立して会社を立ち上げました。一時期、日生はケミカルタンカーの国内シェア約50％を誇っていたんですよ。

――そんな日生で、海運事業に携わるやりがいや誇りを教えてください。

松井さん：ケミカル製品は、身の回りにあるものの原料です。目立ってはいませんが、生活にとって“なくてはならないもの”を運んでいるのは、やりがいにつながっています。

雄島さん：当社はLPGタンカーを所有し、民生用のガスを離島に運んだりしています。そこで暮らす人々の生活を守っている実感はありますね。

大原さん：当社は、沖縄からエタノールや糖蜜などを全国へ運搬しています。なかでも、九州・沖縄の基幹産業に欠かせない糖蜜の国内海上輸送は、当社がほぼ100％を担っています。地域の産業と暮らしを支える使命感を持って、船員たちは日々の業務に取り組んでいます。

川﨑さん：LPG船では衣類の材料となる工業用の液化石油ガスを運び、タンカーではカーボンや鉄を作る際に発生するコールタールを運搬しています。いずれも社会には欠かせないものですので、やりがいは大きいです。

佐藤さん：当社は最先端のメタノール燃料船に燃料を供給したり、自衛隊の基地に対してガソリンや軽油を運んだりしています。また、2027年に新造船が完成し、半導体の製造工程における洗浄などに使われる過酸化水素水を運搬する予定です。重責を担っている認識を強く持っています。

――日本の産業や暮らしを支える日生の海運事業に、今後どのような可能性を感じていますか？

川橋さん：若い世代が会社の垣根を越えて連携し、新しい事業を立ち上げる動きも生まれています。若い人たちに頑張ってもらえれば、日生は捨てたものではありません。

将来の船員を増やしたい。若手が集う「若潮会」の挑戦

――川橋さんより、若い世代への期待が語られました。若手による若潮会は、どのような目的を掲げて活動しているのでしょうか？

佐藤さん：若潮会では、次世代のメンバーが集まって日生の海運事業を盛り上げようと、交流を深めています。日生地区の小学校や中学校を訪問して出前講座を実施するのが、現在の主な活動です。一人でも多くの子どもたちに船員の魅力やおもしろさが伝わるよう、活動しています。

川﨑さん：出前授業を繰り返しているうち、年齢によってコツがあるのがわかってきました。小学生はクイズを出題すると興味を持って聞いてくれますし、中学生は働き方や収入面をありのままに伝えるとリアクションが良いですね（笑）

――将来の船員を増やすことが目的のひとつだと思いますが、子どもたちにはどのようなことを伝えていきたいですか？

松井さん：船に縁のない子どもたちにとって、船員という存在はまだまだ知られていません。そもそもの仕事の選択肢に入っていないのが現状です。船員の仕事は、働き方や収入が陸上の仕事とは随分と異なりますので、まずは知ってもらいたいですね。

川﨑さん：最近では、リクルートの一環で弓削商船高等専門学校に出向き、企業説明を行いました。内航船では、一定期間の乗船と休暇を繰り返す勤務体系となっており、まとまった休暇を取得できるのが特徴です。入学式や卒業式といった子どもの学校行事はもちろん、冠婚葬祭に合わせて休暇を取りやすい環境に変わってきていますので、そういったことも積極的にアピールしていきたいですね。

――若潮会で活動することの意義についても教えてください。

佐藤さん：やはり大手に人材が流れるため、小さな会社はなかなか太刀打ちできませんが、こうしてまとまってアピールすることで、日生の強みを発信しやすくなるのではないかと考えています。

川﨑さん：小さい会社が1社だけで訴えても何も変わりませんが、まとまることで陳情しやすくなるメリットもあるように思います。例えば、女性船員のための居住区のスペースを充実させようにも、現行の制度や船舶のトン数区分では制限があって、日生で一般的な499総トン型では実現が難しい。法改正に向けた働きかけも若潮会では取り組んでいきたいです。

――情報発信のほかに、今後、若潮会で取り組んでみたいことはありますか？

松井さん：結局のところ、人手不足と船員の高齢化が問題となっているわけですが、たとえ若い人を採用できたとしても、一人前に育てるには時間がかかります。みんなで協力して、教育体制を整えられると良いですよね。

大原さん：当社の関連会社である「(株)AnchorS」では、未経験者の育成、船員と船社とのマッチングを目的とした派遣事業を展開しています。協力してくれる船社を募り、自分に一番合った船社と船舶を見つけるため、指導係のフォローのもと、数社数隻の船を経験してもらう仕組みです。また、3Dバーチャルツアーを通し、実際の船内環境や船員の仕事について理解してもらうシステムも開発・提供しています。

川﨑さん：3Dバーチャルツアーはわかりやすいですよね。当社も導入予定です。

川橋さん：先ほど川﨑さんが指摘していましたが、今のトン数制限は船員の教育にも支障を来していて、指導にかかわる余剰船員を乗せる余裕がありません。

川﨑さん：そういった事情で即戦力ばかり求めていた経緯があったため、結果的に若い船員が減少してしまいました。これまでにはなかったサービスやテクノロジーも活用しつつ、根本的な課題解決を目指していきたいです。

――最後に、海運業界に興味を持つ方々にメッセージをお願いいたします。

松井さん：最初は戸惑うかもしれませんが、一度スキルを身に付ければ、その技術を生かして、長く働ける仕事です。安定性に魅力を感じていただきたいですね。

雄島さん：船の仕事の給与水準は、陸上の仕事と比べて高い傾向にあります。オープンな業界ですので、興味があれば船に乗ってみてほしいです。

大原さん：「資格がないと乗れない」と思われがちですが、そんなことはありません。未経験者歓迎の会社が多く、体験乗船の機会を設けているところもあるので、ぜひ乗っていただき、船の仕事の世界を体感してください。

川﨑さん：船の仕事の魅力は、高い給与水準に加え、乗船期間と休暇のメリハリが明確で、下船中は仕事から離れて過ごしやすいことです。長い休みをとことん遊び尽くせますし、海外旅行に行くにも、繁忙期を避けて行けますよ。

佐藤さん：意外に思われるかもしれませんが、ケミカルタンカーはバルブ操作が基本なので、力仕事は比較的少ないです。元気であれば、年齢を重ねても働き続けることができます。

川橋さん：全国各地に行けるので、さまざまな体験ができます。給料は高く、長い休みを取れる仕事ですので、合う人には天職となるのではないでしょうか。

課題を乗り越え、次の世代へ。日生の海運が秘める可能性

ケミカルタンカーやLPGタンカーなどの特殊タンク船で日本の暮らしや産業を支える日生。日生地区の海運事業者たちは、培ってきた技術や経験を次世代に受け継ぎながら、その役割を果たし続けています。

若い世代が集まる若潮会は、受け継いだ伝統をベースにしながらも、将来を見据えて挑戦しようとしています。人手不足や船員の高齢化、教育体制の整備など、乗り越えるべき課題は少なくありません。一方で、会社の垣根を越えた連携や新たな技術の活用からは、日生の海運が持つ大きな可能性が感じられました。

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