NOMELON NOLEMON＆Aooo、『グロウアップショウ』OP・ED曲MV同日公開

NOMELON NOLEMONとAoooが、TVアニメ『グロウアップショウ ～ひまわりのサーカス団～』のオープニングテーマ「ユラリユレル」、エンディングテーマ「DAYS!」のミュージックビデオを、10月16日22時から相次いでYouTubeでプレミア公開することを発表した。

2026年7月クールに放送された同アニメのOP・EDを担当した両曲は、いずれもツミキが作詞作曲を手がけている。ツミキとみきまりあによる2人組ユニットNOMELON NOLEMONの「ユラリユレル」は、管楽器を取り入れたポップチューン。石野理子（Vo）、すりぃ（Gt）、やまもとひかる（Ba）、ツミキ（Dr）からなる4人組バンドAoooの「DAYS!」は、渋谷系やブギの要素を取り込んだジャジーなギターロックとなっている。ツミキを共通のメンバーとする2組の楽曲で、MVは「ユラリユレル」が22時、「DAYS!」が22時5分に公開される。

両曲は8月12日にそれぞれシングルCDとしてリリースされており、NOMELON NOLEMON盤には「DAYS!」の、Aooo盤には「ユラリユレル」の互いのカバーバージョンが収録されている。

NOMELON NOLEMONは、今年6月にソウルと台北で初の海外ワンマンライブを開催し、8月11日には結成5周年ライブをKT Zepp Yokohamaで行った。10月24日にはZepp Shinjuku（TOKYO）でなとりと、11月3日には大阪・BIGCATでthe cabsとの2マンライブ「CANVS」を開催する。Aoooは6月に国内外9都市を回るZeppツアーを完走し、11月22日には初の日本武道館公演『Budoookan』を控えている。

＜リリース情報＞

NOMELON NOLEMON & Aooo

「ユラリユレル / DAYS!」

配信中

https://lnk.to/yurariyureru_DAYS

＜ライブ情報＞

NOMELON NOLEMON 2man Live ”CANVS”

2026年10月24日（土）東京・Zepp Shinjuku (TOKYO) 出演：NOMELON NOLEMON / なとり

2026年11月3日（火・祝）大阪・BIGCAT 出演：NOMELON NOLEMON / the cabs

OPEN 17:00 / START 18:00

チケット：スタンディング7,700円（税込・ドリンク代別）一般発売中

Aooo『Budoookan』

2026年11月22日（日）東京・日本武道館