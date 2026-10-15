北海道電力は10月14日、UI銀行のBaaSを活用した銀行サービス「ほくでんBANK」の提供と、口座開設の申し込み受付を開始した。

「ほくでんBANK」は、口座開設の申し込みから残高確認、振込、定期預金、各種ローンなどの銀行サービスまで、専用アプリで利用できるサービス。北海道電力がUI銀行を所属銀行とする銀行代理業者として提供するもので、北海道電力との電気・ガス契約がなくても利用できる。

預金金利は、円普通預金が年0.50%、「はたらくサイフ(普通預金)」と「まもりのサイフ(普通預金)」が年0.85%。1年もの定期預金は、スーパー定期が年1.25%、大口定期が年1.30%となる。2年もの定期預金は、スーパー定期・大口定期ともに年1.50%。いずれも10月14日時点の税引前の年利率。

また、エネモールとほくでんBANKのアカウントを連携し、同口座から北海道電力の電気・ガス料金を口座振替で支払うなど、所定の条件を満たすと「エネモポイント」が貯まる。条件の達成状況に応じて、電気・ガス料金の最大10%をポイント還元する仕組みで、条件ごとに付与上限を設けている。

サービス開始を記念し、12月31日まで「ほくでんBANKリリースキャンペーン」も実施する。期間中に普通預金口座を新規開設し、エネモールとのアカウント連携を完了したうえで、12月31日23時59分時点の普通預金口座残高が5万円以上の場合、現金5,000円をプレゼントする。キャンペーンの詳細条件は特設ページで案内している。