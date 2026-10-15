チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第2節が14日に行われ、LASKリンツ（オーストリア）とリヴァプール（イングランド）が対戦した。

今シーズンからアンドニ・イラオラ監督が指揮を執るリヴァプールは、本拠地『アンフィールド』でのリーグフェーズ第1節でアトレティコ・マドリードを撃破。3シーズン連続のノックアウトフェーズストレートインに向け、幸先の良いスタートを切った。今節はLASKリンツのホームに乗り込み連勝を目指す。

スコアが動いたのは22分。コスタス・ツィミカスの左CKからロナルド・アラウホがヘディングシュートを叩き込み、リヴァプールが敵地で先制に成功。そのわずか2分後にはリオ・エングモアが右サイドからドリブルでボックス内まで持ち運び、こぼれ球を拾ったルイス・クーマスの落としをブラッドリー・バルコラがゴール左隅に蹴り込んであっという間に2点差とした。バルコラは加入後初ゴールとなっている。

勢いに乗るリヴァプールは37分にも追加点。ボックス内に陣取ったバルコラがフロリアン・ヴィルツからのパスを引き出すと、抜群のファーストタッチで相手守備陣の間を抜き、最後は冷静にゴール右下へ流し込んだ。前半は0－3で終了する。

後半は激しい撃ち合いに。まずは51分、左で幅を取ったバルコラがオーバーラップしたツィミカスをシンプルに使うと、柔らかいクロスからジェレミー・フリンポンが打点の高いヘディングシュートを叩き込んで4点差とする。LASKリンツの反撃は63分、投入されたばかりのロベルト・リュビチッチが左からの折り返しを受けてネットを揺らした。

ところが、リヴァプールが失点からわずか3分後に突き放す。エングモアが右サイドの深い位置へスルーパスを送り、走り込んだフリンポンがグラウンダーで折り返すと、ファーサイドに詰めたバルコラが押し込みハットトリックを達成。さらに72分には抜群の出足でインターセプトに成功したフリンポンがゴール前へラストパスを送り、フリーのクーマスが難なくネットを揺らした。

LASKリンツはフロリアン・フレッカーの2ゴールで必死に食い下がるも及ばず。試合は3－6で終了し、リヴァプールが連勝を飾った。次節、LASKリンツは21日にアウェイでスポルティング（ポルトガル）、リヴァプールは20日にホームでビジャレアル（スペイン）と対戦する。

【スコア】

LASKリンツ 3－6 リヴァプール

【得点者】

0－1 22分 ロナルド・アラウホ（リヴァプール）

0－2 24分 ブラッドリー・バルコラ（リヴァプール）

0－3 37分 ブラッドリー・バルコラ（リヴァプール）

0－4 51分 ジェレミー・フリンポン（リヴァプール）

1－4 63分 ロベルト・リュビチッチ（LASKリンツ）

1－5 66分 ブラッドリー・バルコラ（リヴァプール）

1－6 72分 ルイス・クーマス（リヴァプール）

2－6 74分 フロリアン・フレッカー（LSKリンツ）

3－6 77分 フロリアン・フレッカー（LSKリンツ）