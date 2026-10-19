Gakkenは、『学研の図鑑 仮面ライダー 改造人間』(4,290円)および『学研の図鑑 仮面ライダー 改造人間 限定ケース版』(4,290円)を11月11日に発売する。これに先立ち、図鑑本体の表紙ビジュアルを公開した。

『学研の図鑑 仮面ライダー 改造人間』表紙ビジュアル

本書は、昭和期に親しまれた「学研の図鑑」と特撮作品『仮面ライダー』を組み合わせた学習図鑑。表紙には『仮面ライダー』第1話に登場したショッカー怪人「蜘蛛男」を採用している。

本体を収納するケースは、「通常版」と「限定ケース版」の2種類を用意。どちらの版も図鑑本体の内容は共通となる。

通常版と限定ケース版の2種類を展開

好みに応じて通常版と限定版から選べるケースデザイン

限定ケース版

通常版ケースには仮面ライダー1号をデザイン。ケースから蜘蛛男が現れる構成とすることで、仮面ライダーもショッカーによって生み出された改造人間であるという設定を視覚的に表現している。

一方、限定ケース版はショッカー戦闘員を前面に配置。ケースから蜘蛛男が現れる仕様となっており、「改造人間」というテーマをショッカー側の視点から表現したデザインとなっている。

1970～90年代の学研図鑑を再現した装丁

本書の装丁は、1970年代から1990年代にかけて刊行された「学研の図鑑」のデザインを再現。昆虫や動物図鑑で見られた近接写真や、水玉模様を用いた背景デザインなど、当時の図鑑シリーズの特徴を取り入れている。

「もしも当時、改造人間が実在したら学研はどのような図鑑を制作したか」という発想をもとに制作されたという。

歴代改造人間・怪人を収録

『学研の図鑑 仮面ライダー 改造人間』

誌面には、『仮面ライダー』から『仮面ライダーBLACK RX』までに登場した改造人間や怪人を収録。掲載写真やイラストは1,200点を超え、歴代キャラクターを図鑑形式で紹介する内容となっている。

『学研の図鑑 仮面ライダー 改造人間』概要

・商品名：学研の図鑑 仮面ライダー 改造人間

・発売日：11月11日

・価格：4,290円

・仕様：B5判・ハードカバー・376ページ

・ISBN：978-4-05-406943-5

・監修：石森プロ、東映

・発行：株式会社Gakken

『学研の図鑑 仮面ライダー 改造人間 限定ケース版』概要

・商品名：学研の図鑑 仮面ライダー 改造人間 限定ケース版

・発売日：11月11日

・価格：4,290円

・仕様：B5判・ハードカバー・376ページ

・ISBN：978-4-05-407133-9

・監修：石森プロ、東映

・発行：株式会社Gakken

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