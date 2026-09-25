Vポイントマーケティング、三井住友カード、ビザ・ワールドワイド・ジャパン、QUADRAC、京王電鉄、首都圏新都市鉄道、ゆりかもめ、江ノ島電鉄は10月7日、クレジットカード等のタッチ決済による乗車サービス「クレカ乗車」でVポイントが貯まるサービスを新たに開始する。

乗るだけポイ活

日常の移動でもVポイントが貯まる

これまでVポイントを貯める機会は主に買い物やカード利用が中心だったが、同サービスの開始により、通勤・通学やお出かけ等の日常の移動によるポイント獲得の機会が拡大する。

公共交通機関への乗車でVポイントが貯まる「乗車ポイント」サービスは、今回初めて実施されるものであり、京王電鉄、つくばエクスプレス、ゆりかもめ、江ノ島電鉄において、全線全駅を対象とした2年間の実証実験として採用された。

「決済ポイント」と「乗車ポイント」の二重取りが可能

V会員(Vポイントの利用者)が事前設定を行い、対象路線でクレカ乗車を利用すると、従来のクレジットカード等の決済で貯まる「決済ポイント」に加え、運賃に応じて200円(税込)につきVポイント1ポイントを「乗車ポイント」として獲得できるようになる。

事前設定

例えば、Oliveフレキシブルペイのクレジットモードで京王線・井の頭線に1か月間で合計1,000円分乗車した場合、決済ポイントが8.0%還元で80ポイント、乗車ポイントが0.5%還元で5ポイント付与され、合計85ポイントとなる。

対象は京王電鉄、つくばエクスプレス、ゆりかもめ、江ノ島電鉄の全線全駅。ただし、相互直通運転により列車が他の鉄道事業者に乗り入れている場合、他社路線区間での乗車はポイント付与対象外となる。対象の決済ブランドはVisaで、今後拡大する予定だ。