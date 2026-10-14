乃木坂46賀喜遥香「異次元にかわいい！」櫻坂46森田ひかるとの久々の共演で思わずファン目線に!?

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。10月8日（木）の放送では、配信動画で共演した櫻坂46・森田ひかるさんについて語りました。＜生徒から届いたメッセージ＞「遥香先生と櫻坂46の森田ひかるさんの対談動画が公開されましたね。久しぶりの共演で、最初はお互い緊張されていましたが、だんだん打ち解けていく様子が面白かったです。最後はお互いの似顔絵を描き合っていましたが、仲良くなれましたか？ 坂道グループ同士の交流が新鮮で面白かったです！」（富山県 21歳）賀喜：このお便りが何のことを言っているかというと、「ビルディバイド -ブライト-」というトレーディングカードゲームがあって、来年1月に乃木坂46と「ビルディバイド -ブライト-」のコラボ第2弾が発売されるんです！ その前に、櫻坂46さんがコラボされていたので、そのバトンタッチ記念みたいな動画だったんです。森田ひかるちゃんとは、オーディションが一緒だったんですよ。坂道合同オーディションは受かってから配属先が決まる形だったので、受かったときは森田ひかるちゃんとか、他の坂道の子たちとも一緒だったんですけど、別れちゃってから話す機会もあまりなかったので、久しぶりの再会って感じでした！賀喜：しかも同い年だし、私も再会がうれしくて。ただ、何を話したらいいか分からなくて、「どこから入ればいいだろう？」と思っていたら、ひかるちゃんが「私“かっきー”って呼びたいんです」って言ってくれたから、私も（あだ名で）呼びたいなと思って「“るんちゃん”って呼んでいいですか？」って聞いて、「はい、もちろん！」って言ってくれて！しかも“アニメ好き”という共通点もあるから、そういうお話もさせていただいたり、一緒にビジュアル撮影もしたりして楽しかったですね～。終わってから、“楽しかったなぁ”みたいに思っていたら、るんちゃんが「良かったら仲良くなりたいなって……」こんな言い方じゃなかったけど（笑）。そう言ってくれて連絡先も交換できてうれしかった～！「Audition」（坂道選抜が歌う青葉坂46オーディションのテーマソング）のMVのときも、「久しぶり～！ また会えたね～♪」みたいな話もできたりして、お友達が増えてうれしかった！外から櫻坂46さんを見ているから、私もファンみたいな気持ちで。メンバーと楽屋で「MVの森田ひかるちゃん見た？ マジでかっこよくない!? ライブで信号機の上に座っている森田ひかるちゃんどういうこと？ イケメンすぎない!?」みたいな話を普通にしているんですよ。だから、「本人おる！」と思って“緊張緊張”みたいな。でも「目でか！ かわいい～♡」みたいな、もはやファンだったね（笑）！ファンの方の気持ちが分かった。異次元にかわいい（笑）！ 楽しかった～！ また会えたらいいなというか、もっと仲良くなりたいなって思います。良かったら動画も観てください！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info