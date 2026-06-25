トレカ市場は、いまも大きな存在感を保っている。一方で、かつてのポケカブームのように「買えば上がる」「高く仕入れても売れる」という空気は、以前ほど強くない。

市場が落ち着き始めたいま、カードショップには目利きや話題性だけでなく、買い取り額や支払いの管理、手元資金の厚さが問われるようになっている。

その象徴ともいえるのが、東京・秋葉原のトレーディングカード専門店で起きたスピード破綻だ。オープンからわずか2カ月ほどで事業を停止し、報道では負債額が約2億円にのぼるとされている。買い取ったカードの代金が振り込まれないと訴える顧客も相次いだ。

「売上が伸びているように見えても、支払いに回せる現金がなければ会社は続きません。今回のケースは、売れなかったというより、“現金がなくなるまでの速さに注目すべき”です」

そう語るのは、財務・資金繰りの専門家である高橋健一朗氏だ。

今回の破綻は、トレカ業界の一店舗で起きた特殊なトラブルなのだろうか。それとも、成長市場のなかで見えにくくなっていた資金繰りの問題が、一気に表に出た結果なのか....。

今回は高橋氏の視点から、スピード破綻の裏側にあったお金の流れを見ていく。

2カ月で約2億円の負債はなぜ生じたのか

まず注目すべきは、負債額そのものより、そこに至るまでの速さだ。

仮に2カ月で約2億円の負債が膨らんだとすれば、単純計算で1日あたり300万円以上の資金不足が積み上がっていたことになる。通常の小売店やリユース店の感覚からすれば、かなり異例のペースと言っていい。

中古品ビジネスは、基本的に仕入れ値と販売価格の差で利益を出す。売れ行きが鈍れば買い取りを抑え、在庫を値下げして現金化する。仕入れは、手元資金の範囲で調整するのが原則だ。

健全なリユース業は、「売れそうだから買う」のではなく、「支払える範囲で仕入れる」ことで成り立っている。

そのため通常の中古店には、買い取りを絞る、在庫を売り切る、固定費を下げるといった調整弁がある。開店直後にここまで資金繰りが悪化するとなると、販売不振だけで片づけるのは難しい。高橋氏はこう話す。

「会社は赤字を出した瞬間に潰れるわけではありません。手元の現金が尽きたときに止まります。今回見るべきなのは、利益が出なかったこと以上に、現金がなくなるまでの速さです。

店舗の内装費や設備投資を考えても、2カ月でここまで資金繰りが悪くなったなら、通常の小売業よりも資金繰りの負荷が大きい構造があった可能性があると考える方が自然です」(高橋氏、以下同)

高価で買い取るほど苦しくなるワケ

今回の一件で注目されたのが、相場より高いとされる買い取り価格と、代金の後日振込だった。

中古市場では、相場より高く買い取れば、そのぶん利益は薄くなる。仕入れ値を上げすぎれば、販売したときに利益を残しにくくなり、経営は苦しくなる。

では、なぜそうした買い取りが続いているように見えたのか。高橋氏は、そこに資金繰りのリスクがあると話す。

「相場より高く買い取り、支払いを後日に回す形は、キャッシュフローの観点から見ると、将来支払うべき債務が積み上がる構造になる。もちろん法的な評価は別です。ただ、目の前の在庫や資金を集めるために、将来の支払いを先送りしている構造にはなります」

高額カードを買い取り、すぐに他の業者や市場で売却する。そこで得た資金を、以前の買い取り代金や別の支払いに回す。

この流れが続いているうちは、外から見ると店が回っているように見える。だが、利益を十分に確保できない状態では、このような構造は長続きしにくい。次の仕入れ、次の売却、次の入金のどこかが止まった瞬間、残るのは支払い待ちの列だけだ。

カードは小さく、持ち運びやすく、人気商品であれば高値で売れることもある。そのため、「多少高く買っても、どこかで売れば現金化できる」という感覚になりやすいわけだ。

とはいえ、高額カードであっても売りたいタイミングで想定した価格のまま売れるとは限らない。帳簿上は価値があるように見えても、支払日にお金へ変えられなければ意味がないのだ。

「高額カード」は、資産でも現金ではない

ここ数年、トレカ市場はポケモンカードを中心に大きく盛り上がってきた。希少カードの価格高騰、鑑定サービスの広がり、SNSでの売買、インフルエンサーによる発信——。

そうした要素が重なり、カードはコレクションであると同時に、投資対象のようにも見られるようになった。

市場が伸びている間は、多少高く仕入れても、さらに高く売れるという期待が働く。強気の買い取り価格を出せば、顧客も在庫も集まる。外から見れば、勢いのある店に映るだろう。

しかし、その前提が崩れると状況は一気に変わる。

メーカーの増産や再販、過熱感の落ち着き、投機マネーの後退によって、「買えばすぐ上がる」という空気は以前より弱まっている。

高値で仕入れたカードが思うように売れなければ、帳簿上の価値は残っていても、手元の現金は増えない。

高橋氏は、ここが破綻の分かれ目になると話す。

「在庫に価値があることと、会社が支払えることは別問題です。高額カードを持っているから大丈夫だと思っていても、支払日に現金がなければ会社は止まります。特に相場が下がり始めた局面では、在庫を売るほど損が出ることもあるので。そうなると、資金繰りは一気に苦しくなります」

高く買ったカードが思うように売れない。売れたとしても、利益はほとんど残らない。それでも、後日振込の支払期日は待ってくれない。

そうなると、店側は目の前の支払いをこなすために、さらに買い取りを増やして商品を集めたり、手元の在庫を値下げして現金化したりするしかなくなる...。

一時的には資金が回っているように見えても、無理な買い取りを重ねれば、次に払うべき金額はさらに膨らんでいくのだ。

「儲かっているはず」という感覚がキケン

今回のスピード破綻は、トレカ市場そのものの終わりを迎えたわけではない。カードを楽しむファンは多く、堅実に商売を続けている店舗もある。

ただ、投機熱に乗って無理な買い取りや資金繰りを続けてきた店にとっては、厳しい選別が始まっているのかもしれない。高橋氏はこう話す。

「事業を続けるうえで大事なのは、利益以上に手元資金です。どれだけ売上が伸びていても、支払いに回せる現金がなければ会社は続きません。成長市場にいると、売上や在庫の評価額を見て安心してしまう経営者もいます。

ですが、本当に見るべきなのは、『何カ月、会社を守れる現金があるか』という点です。いざという時に使える現金をどれだけ残せているかが、事業を守れるかどうかを左右します」

秋葉原で起きたスピード破綻は、トレカ業界だけの話ではない。市場が伸びているときほど、足元のキャッシュフローは見えにくくなる。

売上は伸びている。在庫にも価値がある。だから順調だと思っていたら、実は支払いに使える現金が少なくなっていた...。今回の倒産劇から学ぶべきなのは、その怖さだ。