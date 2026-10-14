ビザ・ワールドワイド・ジャパンは10月13日、Visaカード会員を対象とした「2026 MAMA AWARDS」チケット先行応募受付を公式販売サイトで開始した。

2026 MAMA AWARDS

「2026 MAMA AWARDS」京セラドーム大阪で開催

同社は2024年よりMAMA AWARDSのタイトルスポンサーを務めており、CJ ENMとのパートナーシップを2029年まで延長している。

MAMA AWARDSは、1999年に「映像音楽大賞」としてスタートして以来、世界各地で開催されてきたグローバル規模のK-POP授賞式。2026年は11月20日から21日まで、京セラドーム大阪で開催される。コンセプトは「A MUSIC INTERSTELLAR(ミュージック・インターステラー)」。時間と空間を超えた音楽の世界を旅しながら、観客一人ひとりが音楽の力を感じ、自分だけの星を見つけるような特別な体験を提供する。

「MAMA FAN FESTA」を初開催

また、今年のMAMA AWARDSは、ステージの枠を超えて世界中のファンをつなぐとともに、真にボーダーレスな体験を提供することを目指し、オンライン・オフラインでさまざまな新たな取り組みを展開する。その取り組みの一環として、11月9日から21日まで、大阪市内およびMnet Plusを通じて「MAMA FAN FESTA」を初開催する。多彩なプログラムや特別なコラボレーションを通じて、世界中のK-POPファンがそれぞれのスタイルでMAMA AWARDSを楽しみ、体験する機会を提供する。

チケット一次先行受付は10月18日まで

2026 MAMA AWARDSのチケット一次先行受付期間は、2026年10月13日12:00～10月18日23:59まで。当落は10月21日12:00発表を予定している。Visa先行ではVisaカードのみ利用できる。先行受付は抽選制となり、チケットの券種、価格、申込条件などの詳細は公式販売サイトで確認できる。

MAMA FAN FESTAパスも販売中

MAMA FAN FESTAパスの販売期間は、2026年10月7日～18日23:59。なくなり次第終了する。FESTA SUPER PASS先行では、Visaカードまたは現金での支払いが可能。

FESTA SUPER PASSを購入した人は、購入したパスと同じ日付の公演チケットについて、2026 MAMA AWARDSチケット先行受付サイトから先行抽選に申し込める。FESTA SUPER PASS先行は優先当選の対象となる。詳細は公式販売サイトで確認できる。