ビザ・ワールドワイド・ジャパン、Pulse Global LimitedおよびSBペイメントサービスは9月30日、Visaカード会員向けオファープログラム「Visa割」を活用した、オンライン決済領域での共同キャンペーンの展開で協力することを発表した。

「Visa割」を国内初のオンライン決済領域へ拡張

今回の取り組みでは、Pulseのカードリンクドオファー(CLO)技術を活用した、Visa割を実現するキャンペーンソリューションと、SBPSが有する堅牢なオンライン決済プラットフォームおよびアクワイアリング機能を組み合わせることで、これまで実店舗での決済を対象に展開してきたVisa割を日本国内で初めてオンライン決済領域へ拡張する。

このVisa割を活用した新たな販促モデルにより、Visaカード会員にオンラインでの新たな購買体験を提供するとともに、本モデルに参加するオンライン加盟店の販売促進活動を支援する。3社は今回の取り組みを皮切りに、オンライン決済領域におけるVisa割の活用を推進し、幅広い業種・サービスへの展開を目指す。

「AION2」でキャッシュバックキャンペーン

その第1弾として、NC Corporationがグローバルサービスを提供し、SBPS加盟店であるエヌ・シー・ジャパンが日本のサービスを担当するPC向けクロスワールドMMORPG「AION2」において、アーリーアクセスを開始する2026年9月30日から「AION2スタートダッシュ記念 キャッシュバックキャンペーン」を開始する。

AION2スタートダッシュ記念 キャッシュバックキャンペーン

同キャンペーンでは、対象条件を満たしたVisaカード会員の中から抽選で、対象決済金額の5%、15%または30%をキャッシュバックする。キャンペーン期間は2026年9月30日22:00～10月18日21:59。

キャンペーン期間中にVisaカードで1回あたり2,000円以上の対象決済を行ったVisaカード会員が対象。対象決済は「PURPLE」コインチャージ、または同ゲームのショップでの商品購入となる。

参加には、所定の方法による事前登録が必要。1決済あたりのキャッシュバック上限額は10,000円で、上限を超える分はキャッシュバックの対象外となる。また、キャッシュバック予算の上限に到達した場合、期間中に終了することがある。

その他、同キャンペーンの詳細や適用条件、対象となるVisaカードなどは、キャンペーンページで確認できる。