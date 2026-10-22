TVerとフジテレビジョンは10月22日、TVer IDを利用して提携するサービスの商品・サービス料金を支払うことができる決済機能「TVer ID支払い」の提供を開始する。

TVer ID支払い 概念図

第1弾は「FOD」と提携

第1弾として、フジテレビが運営する動画配信サービス「FOD」と提携し、同サービスの対象プランにおいて、TVer ID支払いを利用できるようになる。

TVer ID支払いは、TVer IDを利用して、提携するサービスの商品・サービス料金を支払うことができる決済機能。対象サービスの購入・契約画面でTVer IDに登録したクレジットカードを利用し、簡単に支払い手続きを行うことができる。

TVerID支払い Web画面イメージ

動画配信サービスやデジタルコンテンツの選択肢が広がる一方、ユーザーがコンテンツを知ってから、実際にサービスを契約・購入するまでには、サービスごとの会員登録や決済手続きなど、複数のステップが存在する。

TVerは、「コンテンツを『見る場所』から、コンテンツとの出合い・体験・利用を広げるプラットフォームへ」というビジョンのもと、TVer IDを起点として、コンテンツとの出合いから購入・契約までをつなぎ、ユーザーの利便性向上と、放送局・コンテンツ事業者の事業成長の双方に貢献することを目指す。

同機能において、対象サービスの販売および契約管理は各提携事業者が行う。TVerは、決済機能の提供およびTVerのサービス上における広告・送客等を担う。

なお、TVer ID支払いを利用して契約した商品・サービスは各提携事業者が提供するものであり、同機能の利用によってTVerで提供する無料コンテンツが有料化されたり、TVer内の有料機能が新たに利用可能になったりするものではない。

同社は今後も、放送局・コンテンツ事業者との連携を強化し、TVer ID支払いの対象となる商品・サービスを順次拡大していく予定だ。