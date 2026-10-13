Mrs. GREEN APPLE、Number_i、adieu、RADWIMPS、Snow Man…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（10月10日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。10月10日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Spotify、Apple MusicのWeeklyチャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（10月10日（土）付）を発表しました。初登場！ 10月2日に配信リリースされた楽曲で、テレビアニメ「薬屋のひとりごと」第3期第1クールのエンディングテーマに起用されています。初登場！ 10月21日（水）にリリースされる17枚目のアルバム『最後に熱い日々を狂わしき想いで』から、10月2日に先行配信された楽曲。こちらは、テレビアニメ「アオのハコ」Season2のオープニングテーマに起用されています。初登場！ 8月末にTikTokへ投稿されたデモ音源が話題を呼び、10月2日に配信リリースされました。初登場！ 9月30日に配信リリースされた楽曲で、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン25周年テーマソングとなっています。初登場！ 10月7日にCDリリースされた6枚目のアルバム『AMENITY』に収録されている楽曲です。初登場！ 10月2日に配信リリースされた楽曲で、現在公開中の映画「汝、星のごとく」の主題歌となっています。初登場！ 9月28日に配信リリースされ、10月28日（水）にはCDリリースされるニューシングルがランクイン。GENERATIONS from EXILE TRIBEは、11月21日（土）にデビュー15周年イヤーを迎えます。初登場！ 9月25日に配信リリースされた楽曲で、長編アニメーション映画「我々は宇宙人」の主題歌として書き下ろされました。先週と変わらず第2位。9月23日にリリースされたトリプルAサイドシングルに収録されている楽曲が3週連続でランクイン。Number_iは、10月24日（土）の大和ハウス プレミストドーム（北海道）公演を皮切りに、初のワールドツアー日本公演となる5大ドームツアーを開催します。そして、今週の第1位は……？2週連続で第1位！ 同曲も収録されている6枚目のオリジナルフルアルバム『POPS』は、10月7日公開のBillboard JAPAN週間アルバム・セールス・チャートで、自身のオリジナルアルバムとしては最多の63万8,788枚を売り上げて首位を獲得しました。今週の放送では、ゲストパートに三代目 J SOUL BROTHERSのØMIさんが登場！ 10月21日（水）にリリースされるキュレーションアルバム『24/7 ～JSB FOREVER～』のお話などを伺いました。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ