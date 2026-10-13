AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）・リーグステージ第2節が13日に行われ、ガンバ大阪はアウェイでニューカッスル・ジェッツと対戦した。

昨シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）で、クリスティアーノ・ロナウドらを擁するアル・ナスルを破り、ACL2王者として今大会のプレリミナリーステージ出場権を手にしたG大阪。同ステージでは江原FCを破り、今季はACLE本大会に出場することが決まった。

今シーズンから明神智和監督が指揮するG大阪は、ここまで行われた2026／27明治安田J1リーグで1勝3分け5敗の勝ち点「6」獲得にとどまり、現在は降格圏の18位に沈んでいる。2026／27 Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップでも4回戦で柏レイソルに敗れており、現在チームは暗いトンネルの中にいる。

一方、ACLEでは、9月15日に行われたリーグステージ第1節でコンアン・ハノイを4－1で撃破。“アジア最高峰の戦い”では好スタートを切っており、今回のゲームは不調を脱するきっかけを手にする一戦としたい。

試合は序盤からG大阪が攻め立てる構図となり、土信田悠生が複数回にわたってゴールを脅かすシーンを作り出す。11分には敵陣中央でルーズボールを拾った一サム・ジェバリが、ボールを収めてからスルーパスを送ると、抜け出した土信田悠生がゴールネットを揺らしたが、ここはオフサイドの判定となる。

以降もG大阪が主導権を握ったが、先手を取ったのはホームチームだった。32分、ニューカッスル・ジェッツが幅を使ったパスワークで敵陣までボールを進めると、G大阪の守備ブロックを破って入ることはできなかったものの、ザビア・バートンチェロからのパスを受けたニコラオス・ベルゴスが、反転から右足を振り抜く。シュートは福岡将太に当たってディフレクションし、GK一森純の頭を超えてゴールに吸い込まれる。ニューカッスル・ジェッツが先手を取った。

だが、G大阪もビハインドのまま前半を終わらせはしない。40分、相手を敵陣へ押し込んだ状況の中、右サイド深い位置でボールを受けたイーライ・アダムスが、マイナス方向への持ち出しから、左足でクロスボールを送る。このボールが、ニアサイドへ飛び込んだ土信田悠生の頭にピタリ。ヘディングシュートでACLE2試合連続ゴールを奪い、G大阪が試合を振り出しに戻した。

前半終了間際の44分には、古巣対戦となるイーライ・アダムスにもチャンスが生まれたが、G大阪の勝ち越しはならず。タイスコアでハーフタイムに入った。

後半に入ると、立ち上がりは両チームがチャンスシーンを作るなど白熱したものの、勝敗に大きな影響を与える次の1点は生まれないまま時計の針が進む。G大阪は69分、自陣左サイドを崩され、大ピンチを迎えたものの、ダニエル・ウィルマリングのシュートはゴールラインを超える手前のところで中野伸哉がカバー。ゴールを割らせない。

直後の70分にはウェルトンおよびデニス・ヒュメットを投入。直後のプレーでは、ペナルティエリア左の位置で縦に仕掛けたウェルトンのクロスボールが、相手の手に当たったようにも見えたが、OFR（オンフィールドレビュー）が介入されてもなお、ハンドの判定とはならない。

それでも、G大阪は直後の73分、途中出場した“もう一人のアタッカー”が躍動する。敵陣まで出ていった中野伸哉がボールを奪うと、前向きな状態でセカンドボールを拾ったイーライ・アダムスがスルーパス。オフサイドに引っかからない動き出しで背後を取ったデニス・ヒュメットが、冷静にGKとの1対1を仕留め、G大阪が逆転に成功した。

終盤に入った87分には、ペナルティエリア手前左寄りの位置で安部柊斗からのパスを受けたウェルトンが、右足で狙い澄ましたミドルシュートを叩き込んで勝負あり。試合はこのままタイムアップ。G大阪は2026／27明治安田J1リーグでは苦戦が続くなか、ACLEではきっちりと2連勝を成し遂げた。

この後、G大阪は17日、2026／27明治安田J1リーグ第10節で清水エスパルスのホームに乗り込む。

【スコア】

ニューカッスル・ジェッツ 1－3 ガンバ大阪

【得点者】

1－0 32分 ニコラオス・ベルゴス（ニューカッスル・ジェッツ）

1－1 40分 土信田悠生（ガンバ大阪）

1－2 73分 デニス・ヒュメット（ガンバ大阪）

1－3 86分 ウェルトン（ガンバ大阪）

【ゴール動画】土信田悠生、得意の頭でACLE2戦連発