ボーネルンドは2026年9月19日・26日の2日間、グラングリーン大阪内の次世代型探究学習施設「BørneLund PLAY CUBE(ボーネルンド プレイキューブ)」で、施設全体を一般開放する「PLAY CUBE OPEN DAY」を開催する。参加費は無料で、一部に有料コンテンツがある。

グラングリーン大阪内にある「BørneLund PLAY CUBE」

施設全体で「あそびと探究」を体験

テーマは、大阪・関西万博の光の広場でボーネルンドが展開したあそび場と同じ「PLAY TOGETHER」。普段はフリースクールやアフタースクールとして利用されている施設を開放し、子どもから大人まで、それぞれの興味や関心を起点に「あそびと探究」を体験できる場とする。

1階のスクールエリアでは、あそび道具や段ボール、紙パック、葉、木切れ、画用紙、絵の具などに触れ、子どもが自分の「やってみたい」を形にする探究活動を行う。プレイリーダーが活動を支え、「かくれんぼ」「紙コップつみ」「宝さがし」「紙飛行機」なども展開するほか、子育て相談やスクールに関する個別相談ブースも設ける。

大人向けの探究や親子プログラムも

2階のエントランスエリアでは、施設に掲示する大型アートづくりや、1人で没頭できる「没頭チャレンジ」など、大人も楽しめる探究コンテンツを実施する予定だ。9月26日は、ノースパークで開かれる公園イベント「PLAY DISCOVERY DAY」と連携し、地域や子どもの育ちについて語り合う座談会や、子どもたちによるプレゼンテーションなどを予定している。

3階のカフェエリアでは、赤ちゃんと保護者が一緒に楽しめる親子向けプログラムを行う。テラスエリアも開放し、親子で楽しめるボードゲームなどを用意する。

「PLAY CUBE OPEN DAY」開催概要

・日時：2026年9月19日(土)・26日(土)

・会場：グラングリーン大阪「BørneLund PLAY CUBE」

・所在地：大阪市北区大深町6番36号 グラングリーン大阪うめきた公園 ノースパーク

・参加条件：ボーネルンド PLAYCUBE公式LINEへの登録(当日登録可)

・参加費：無料(一部有料コンテンツあり)

詳細と参加方法は公式LINEで案内

プログラムの詳細や参加方法は、ボーネルンド PLAYCUBE公式LINEなどで案内される。幅広い世代を対象に、施設内の各フロアで異なる「あそびと探究」を体験できる2日間となる。