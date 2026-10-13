日本ハムは13日、沖縄県名護市と国頭村での秋季キャンプを10月30日（金）から11月11日（水）まで行うことが決まったと発表した。

なお参加メンバーは決まり次第発表となる。

▼ 名護市

期間：10月30日（金）～11月2日（月）

休日：11月3日（火）

場所：Enagic（エナジック）スタジアム名護

▼ 国頭村

期間：11月4日（水）〜11月11日（水）

休日：11月7日（土）

場所：かいぎんスタジアム国頭