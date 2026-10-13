KADOKAWAは10月7日、日本デザインスクール・久保なつ美校長著『会社を辞めずに「自由」を手に入れるズルい仕事術』を発売した。

著者は、会社員のまま社内起業でデザスクを立ち上げ、年商10億円の事業に育てあげた久保なつ美氏。

独立した人が時間とお金をかけて一から手に入れるものの多くを、会社員はすでに使える環境にいる――。本書では、自身の失敗談とともに、「会社に使われる側」から「会社を使う側」に回るための考え方と具体策が全5章にまとめられている。

「会社を辞めるか、我慢して残るか」の二択に悩む会社員

本書が最初に問いかけるのは、「会社を辞めたい」は本当にあなたの気持ちなのか、という点。国内のフリーランス人口は労働人口のおよそ5人に1人。しかし一方で、「思っていた働き方と違った」と会社員に戻る人は一定数存在する――。「人間関係がつらい」「評価に納得できない」といった悩みも、会社員という働き方そのものではなく、特定の上司や部署、評価制度への理解や伝え方に原因があることが少なくなく、「辞めるか、残るか」を決める前に、問題のある部分だけを変えられないかを考える。それが最初の一歩だと本書は説いている。

給料の話を避ける日本、交渉が当たり前の海外

第3章で著者は、「給料交渉とは『ねだること』ではなく、『自分の価値を客観的な根拠とともに差し出す行為』だ」と述べている。「会社から提示された額で合意」する日本に対し、海外では給料交渉をするのが当たりまえ。自分が出した成果を数字や事実で示せるか、その成果が会社にどんな価値をもたらしたかを説明できるか、同じ職種・市場での相場と比べてどの位置にいるかを把握しているか。この3つを準備できている人の交渉は、「お願い」ではなく「提案」になるという。

マンションの一室で始めた一対一のレッスンから、年商10億円のスクールへ

一度は自由を求めて会社を離れた久保氏は、その後再び会社員に戻って、自分のやりたいことを形にする道を選んでいる。そうして社内起業で立ち上げた「デザスク」は、当時マンションの一室にあった会社の部屋を使い、家庭教師のような一対一のレッスンから始まったという。

現在は毎月およそ100名が新たに学び始めるスクールに成長した「デザスク」。本書では、著者自身の失敗や転機が具体的に記されるとともに、「会社を辞めずに『自由』を手に入れる」ための仕事術が記されている。

第1章『会社員はなぜ「低リスク」で最速成長できるのか』、第2章『なぜあの人ばかり選ばれる? 働きながら「市場価値」を上げる方法』、第3章『「頑張っても報われない人」が知らない社内交渉』、第4章『会社員のまま「経営者の視点」を手に入れる方法』、第5章『AI時代に消えるのは「会社員」ではなく「作業員」』で構成されており、全224ページ。価格は1,980円。