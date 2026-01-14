2026年、開幕。「今年は出来る自分になるぞ!」と意気込んでいる人も多いはず。確かに新年の決意表明は大事だ。で、本屋に行ってみれば「最強の効率化」「爆速仕事術」みたいなタイトルのビジネス書がズラリ。まぁ、とりあえずまずは“効率化”が重要なんだな〜。

……と思ってしまいそうなものだが、実はここ2〜3年のベストセラーをいくつか定点観測してみると、一定の傾向があることに気づく。ちょっと前まで効率化や生産性というワードがトレンド化していた気がするが、最近は「時間は有限。全部やるのは無理」「将来のために今を犠牲にするのはやめろ」的なメッセージが目立つ。

ということで、ビジネス書なんて読まないという人にこそざっくり知ってほしい、「売れてる本が実は共通して言っていること」を3冊のベストセラーから紐解く!

001.『限りある時間の使い方』(オリバー・バークマン)

まず紹介したいのが、世界中で話題になった『限りある時間の使い方』。タイトルだけ見れば「よくあるタイムマネジメントの本ね」と思いそうだが、著者のバークマンはイントロから「世の中にあふれるタイムマネジメント本のほとんどは(中略)タイムマネジメントさえすればなんでもこなせるという幻想を振りまいているだけだ」とぶった斬る。

実はバークマン自身、もともと「いかに効率よく仕事をこなすか」を追求しまくっていた、自称“生産性マニア”だった。そんな彼が行き着いた結論が、最高にぶっ飛んでいるのだ。

「どんなに効率化しても、忙しさは終わらない。だって、人生はたったの4000週間しかないんだから」(意訳)

80歳まで生きるとして、週に直すとわずか4000回。……え、少なすぎない? スマホの充電回数かよ、とツッコミたくなるが、この本が教えてくれる一番のポイントは「全部できるという幻想を捨てること」である。

多くの人が「もっと効率よく動ければ、いつか全部の仕事が終わって、ゆったりした自由時間が手に入るはず」と信じている。だが、現実は残酷。メールを速く返せば、その分もっと多くのメールが届く。仕事を早く終わらせれば、もっと難しい仕事が振ってくる。効率化すればするほど、さらに忙しくなるという「効率化の罠」に我々はハマっているのだ。

じゃあ、どうすればいいのか。バークマンは「中途半端に手をつけるのをやめ、何をやらないか決めろ」と言う。「あれもこれも」と欲張るのは、決断から逃げているだけだ。選択肢を増やすのは自由ではなく、むしろ不安の種になる。「私はこれを選んだ。だから他の可能性は全部捨てる!」という“いい意味での諦め”こそが、我々を忙しさの呪縛から解き放ってくれるようだ。

002.『DIE WITH ZERO 人生が豊かになりすぎる究極のルール』(ビル・パーキンス)

人生が短いとわかったところで、次はお金と経験のお話を少々。我々の多くは誰からともなく「アリとキリギリス」の話を聞かされ、「アリのように将来に備えろ。キリギリスのように遊んでばかりだと詰むぞ」と教わってきた。

『DIE WITH ZERO 人生が豊かになりすぎる究極のルール』ビル・パーキンス著(ダイヤモンド社)

だが、この『DIE WITH ZERO』は、その常識を真っ向から否定する。キリギリスは“飢死”という非業の死を遂げているわけだが、同時にアリのほうにも「で、お前はいつ楽しむんだ? 働き続けて、死ぬ瞬間に一番の金持ちになってどうするの?」という疑問が残る。

この本が提唱するハックは明快。「死ぬ時に貯金をゼロにしろ」だ。なぜなら、お金の価値は年齢とともに下がっていくからである。20代での10万円の海外旅行と、90代での10万円の海外旅行。どちらが「経験の価値」を引き出せるかは明白。体力が落ちてから豪華客船に乗るのもいいが、若いうちにしかできない経験は、そのときにしか買えないのだ。

さらに面白いのが、「思い出の配当」という考え方だ。20代で素晴らしい経験をすると、その後の人生で何度も「あの時は楽しかったな」と思い出せる。つまり、早く経験にお金を使うほど、その後の人生で得られる「思い出の配当金」の受取総額が増えるという理論だ。

最近、Xなどを眺めていると、「500万円のクルマを買うなら年率◯％で投資運用したほうが賢くね?」みたいな論調が目につくが、パーキンスからすれば愚の骨頂だろう。もちろん投資は大事だが、ゼロヒャクの思考で考えるのはナンセンス。「老後が不安だから」と今を犠牲にするのは、実は一番損な投資かもしれない。

パーキンス曰く、「キリギリスはもう少し節約すべきだし、アリはもう少し今を楽しむべきなのだ」。

子供への相続だって、自分が死んだ後(子供が60歳くらい)に渡すより、子供が一番お金を必要とする30歳前後に手渡すほうが、はるかに価値がある。この本、ガチで目からウロコの連続である。

『メタ思考～「頭のいい人」の思考法を身につける』(澤円)

人生は短く、経験が大事。……とはいえ、現実問題として目の前の仕事は山積みだし、何より、生きていく以上はお金を稼がないといけない。だからこそ、働き方の質が重要になってくる。そこで役立つのが、元マイクロソフトの執行役員・澤の『メタ思考～「頭のいい人」の思考法を身につける』だ。

最近よく聞くこの「メタ思考」とは「物事を一段高い視点(メタレベル)から俯瞰的に見て捉える思考法」のことで、要するに自分を客観視する技術である。澤が言うには、現代を生き抜くコツは、自分の中に複数の「エイリアス(分身)」を持つことだという。

「会社の自分」がダメ出しされても、それはあくまで「会社の自分」というキャラがダメ出しされているだけ。別に「本当の自分」の価値が下がったわけではない。趣味のコミュニティにいる自分、家族といる自分……と、居場所を複数持っておけば、一つの場所で評価が下がっても「まあ、あっちの自分は絶好調だしな」と受け流せる。

このメタ思考こそが、人生をより自由に、もっと柔軟にデザインするためのあり方であり、現代人は「もっと自分の人生を自由にデザインしていいのだ」と澤は強調する。

さらに澤は、ビジネスにおける結果や数字とは別に、「仕事のプロセス」に楽しみを見つけることの重要性を説く。澤自身はプレゼンがうまくいったときの会場の空気感に快感を覚えるそうだが、仕事のプロセスにおいて「もし自分が快感を覚える要素がないのであれば早急に見つける必要があるし、見つからないなら、そこはもう、あなたがいてはいけない場所なのかもしれません」と訴えている。

これは「人生をより楽しむことに時間を使うべき」という視点からのアドバイスであり、澤もまた「20〜40代のうちは嫌な仕事でも我慢して、50代でFIREして……」的な人生プランに疑問を投げかけ、仕事とも生活も「楽しみの先延ばし」はすべきでないと力説している。

ここまで駆け足で見てきたが、やはりこの3冊のベストセラー本には大きく共通しているポイントがあるように思う。

それは「未来のために今を犠牲にするのをやめろ」というメッセージであり、「効率化で人生を埋めるのをやめろ。余白こそが人生だ」という根源的な視点であり、「他人のルールで戦うのをやめろ。自分の物差しを持て」という当然すぎる主張である。

どれも「もっと頑張る工夫をしろ!」ではなく、「もう少し力を抜いて今を見ろ。人と比べるな」という脱力系にして切実なメッセージに聞こえないだろうか。

「2026年、心機一転頑張るぞ!」と意気込んでいるところに水を差す気はないが、同時に「どうせ全部やるのは無理っしょ」と肩の力を抜きつつ、4000週間のうちの貴重な1週間を過ごしてみよう。