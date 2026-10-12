ロッテは12日、「ちばスマイルキッズ・プロジェクト」の取り組みとして、千葉県内の小学校へ計454セットの野球用具一式を寄贈することになったと発表した。

「ちばキッズスマイル・プロジェクト」は、マリーンズが中心となり、パートナー企業と連携して実施している取り組み。子どもたちがスポーツに親しみ、野球の楽しさを知る機会を創出することを目的としている。今回寄贈するのは、ティーボールバット、ボール、用具入れのかご、ターゲットナイン（的当てゲーム）などの野球用具一式だ。

マリーンズでは、学校の体育授業などで「ベースボール型授業」を実施している。ティーボールバットやボール、ターゲットナインなどを使用し、野球経験の有無にかかわらず、子どもたちが楽しみながらベースボール型の運動に取り組める内容だ。

今回寄贈する用具もこうした授業や休み時間などで活用し、各小学校で継続的に野球に親しめる環境づくりにつなげる。マリーンズは今後も、パートナー企業と連携しながら「ちばスマイルキッズ・プロジェクト」を通じて、子どもたちがスポーツに親しむ機会の創出や野球の普及に取り組んでいく。

▼ 寄贈の用具一覧

ティーバット1本、ティーボール12球、用具入れのかご1つ、ターゲットナイン1セット

※随時、各校に寄贈

▼ ちばスマイルキッズ・プロジェクト 協賛企業一覧

千葉港運倉庫株式会社、菊池運輸株式会社、株式会社アミューズ、孝和建商株式会社、イオンディライト株式会社、株式会社奄美電設、ステアリスト株式会社、松本ESテック株式会社、アイコミュニケーションズ株式会社、周郷建設株式会社、株式会社ライト建設、株式会社エアフォルク、呉光塗装株式会社、鎌ケ谷巧業株式会社、有限会社八千代運送、株式会社CotoIT、松山鋼材株式会社、株式会社新昭和、有限会社大旺、千葉昭和サービス株式会社、株式会社スミダパッケージ、株式会社成田総合流通センター、京葉製鎖株式会社、株式会社鎌建商店、株式会社ア・ゼスト。 (順不同)