ジェームズ・ボンドの世界を体感できる「THE WORLD OF JAMES BOND」｜名古屋・ミッドランドスクエアにて開催中

ジェームズ・ボンド愛用のブランドを豊富に取り扱う「ヴァルカナイズ・ロンドン（VULCANIZE LONDON）」と「アストンマーティン 名古屋」が合同で、『THE WORLD OF JAMES BOND』をミッドランドスクエア B1Fイベントスペースにて開催している。

【画像】アストンマーティンDB12や愛用ブランドでジェームズ・ボンドの世界を体感（写真9点）

会場には、ボンドカーとしての存在感が際立つアストンマーティンDBシリーズ最新車両の「DB12」が展示されるとともに、ダニエル・クレイグやピアース・ブロスナン、ショーン・コネリーなど、歴代ジェームズ・ボンドが劇中で実際に着用した貴重なアイテム（レプリカ）の展示販売、映画『007』シリーズのアートポスターのディスプレイなどが展開される。

車好きの視点からも、映画好きの視点からもジェームズ・ボンドの世界を体感できるこのイベントは、2026年10月10日（土）から12日（月・祝）まで開催中だ。

さらに、10月17日・18日はアストンマーティン 名古屋ショールームにて同じくヴァルカナイズ・ロンドンによるジェームズボンド関連商品が展示されるとともに、アストンマーティンDB5が展示される予定とのこと。ジェームズ・ボンドファンは要注目だ。

「THE WORLD OF JAMES BOND」展開商品一例

TURNBULL & ASSER カジノ・ロワイヤル シャツ ¥121,000（税込）

N.PEAL アーミーセーター ¥115,500（税込）

LONDON SOCK EXCHANGE 007 DB5 ソックス ¥4,510（税込）

CUMBRIA CRYSTAL グラスミア ウイスキータンブラー 12oz ¥68,200（税込）

店舗情報

ヴァルカナイズ・ロンドン 名古屋

〒450-0002

名古屋市中村区名駅4-7-1 ミッドランドスクエア3F

TEL：052-527-8835

営業時間：11:00～20:00 不定休

※ミッドランドスクエアの営業時間、休業日に準じます。

アストンマーティン名古屋

〒460-0007

名古屋市中区新栄2-44-20

TEL：052-242-0888

営業時間：10:00 - 18:30