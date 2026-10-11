2026／27明治安田J2リーグ第10節が10日と11日に行われた。

首位のベガルタ仙台はモンテディオ山形との“みちのくダービー”を1－0で制して4連勝。追いかけるRB大宮アルディージャは3－1の勝利で開幕からの無敗を継続した。

湘南ベルマーレとアルビレックス新潟の上位対決は、若月大和が古巣相手にゴールで新潟が先制する。しかし、その後に新潟が退場者を出すと、終盤に湘南が奥埜博亮のゴールで追いつきドローに終わった。連勝を逃した新潟は大宮に勝ち点で並ばれ、得失点差で3位に後退した。

横浜FCは大分トリニータに敗れて4試合ぶり敗戦。カターレ富山は先制点を守りきれず、テゲバジャーロ宮崎と引き分けた。

ヴァンフォーレ甲府は5試合ぶりの白星を挙げて最下位から脱出。北海道コンサドーレ札幌はジュビロ磐田に屈して最下位に転落した。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第10節

▼10月10日（土）

RB大宮アルディージャ 3－1 ヴァンラーレ八戸

横浜FC 1－2 大分トリニータ

徳島ヴォルティス 1－2 FC今治

サガン鳥栖 1－0 藤枝MYFC

ヴァンフォーレ甲府 2－1 栃木シティ

ジュビロ磐田 1－0 北海道コンサドーレ札幌

▼10月11日（日）

モンテディオ山形 0－1 ベガルタ仙台

カターレ富山 1－1 テゲバジャーロ宮崎

いわきFC 1－0 ブラウブリッツ秋田

湘南ベルマーレ 1－1 アルビレックス新潟

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 仙台（23／＋11）

2位 大宮（20／＋11）

3位 新潟（20／0）

4位 富山（18／＋9）

5位 横浜FC（17／＋6）

6位 湘南（17／＋2）

7位 大分（14／＋3）

8位 藤枝（13／＋2）

9位 秋田（13／＋1）

10位 宮崎（13／0）

11位 磐田（13／－1）

12位 徳島（13／－2）

13位 山形（12／＋2）

14位 いわき（12／－4）

15位 鳥栖（11／－3）

16位 栃木C（10／－1）

17位 今治（10／－8）

18位 甲府（10／－9）

19位 八戸（10／－11）

20位 札幌（8／－7）

◆■J2第11節の対戦カード

▼10月17日（土）

14:00 札幌 vs 秋田

14:00 仙台 vs 徳島

14:00 栃木C vs 横浜FC

14:00 藤枝 vs 山形

14:00 今治 vs 八戸

14:00 鳥栖 vs 大宮

14:00 大分 vs 新潟

18:00 富山 vs 湘南

19:00 宮崎 vs 磐田

▼10月18日（日）

13:00 いわき vs 甲府