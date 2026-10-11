2026／27明治安田J2リーグ第10節が10日と11日に行われた。
首位のベガルタ仙台はモンテディオ山形との“みちのくダービー”を1－0で制して4連勝。追いかけるRB大宮アルディージャは3－1の勝利で開幕からの無敗を継続した。
湘南ベルマーレとアルビレックス新潟の上位対決は、若月大和が古巣相手にゴールで新潟が先制する。しかし、その後に新潟が退場者を出すと、終盤に湘南が奥埜博亮のゴールで追いつきドローに終わった。連勝を逃した新潟は大宮に勝ち点で並ばれ、得失点差で3位に後退した。
横浜FCは大分トリニータに敗れて4試合ぶり敗戦。カターレ富山は先制点を守りきれず、テゲバジャーロ宮崎と引き分けた。
ヴァンフォーレ甲府は5試合ぶりの白星を挙げて最下位から脱出。北海道コンサドーレ札幌はジュビロ磐田に屈して最下位に転落した。
今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。◆■J2第10節
▼10月10日（土）
RB大宮アルディージャ 3－1 ヴァンラーレ八戸
横浜FC 1－2 大分トリニータ
徳島ヴォルティス 1－2 FC今治
サガン鳥栖 1－0 藤枝MYFC
ヴァンフォーレ甲府 2－1 栃木シティ
ジュビロ磐田 1－0 北海道コンサドーレ札幌
▼10月11日（日）
モンテディオ山形 0－1 ベガルタ仙台
カターレ富山 1－1 テゲバジャーロ宮崎
いわきFC 1－0 ブラウブリッツ秋田
湘南ベルマーレ 1－1 アルビレックス新潟
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 仙台（23／＋11）
2位 大宮（20／＋11）
3位 新潟（20／0）
4位 富山（18／＋9）
5位 横浜FC（17／＋6）
6位 湘南（17／＋2）
7位 大分（14／＋3）
8位 藤枝（13／＋2）
9位 秋田（13／＋1）
10位 宮崎（13／0）
11位 磐田（13／－1）
12位 徳島（13／－2）
13位 山形（12／＋2）
14位 いわき（12／－4）
15位 鳥栖（11／－3）
16位 栃木C（10／－1）
17位 今治（10／－8）
18位 甲府（10／－9）
19位 八戸（10／－11）
20位 札幌（8／－7）
▼10月17日（土）
14:00 札幌 vs 秋田
14:00 仙台 vs 徳島
14:00 栃木C vs 横浜FC
14:00 藤枝 vs 山形
14:00 今治 vs 八戸
14:00 鳥栖 vs 大宮
14:00 大分 vs 新潟
18:00 富山 vs 湘南
19:00 宮崎 vs 磐田
▼10月18日（日）
13:00 いわき vs 甲府