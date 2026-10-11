山形戦で得点を挙げた仙台の浅倉廉 [写真]＝J.LEAGUE via Getty Images

　2026／27明治安田J2リーグ第10節が10日と11日に行われた。

　首位のベガルタ仙台はモンテディオ山形との“みちのくダービー”を1－0で制して4連勝。追いかけるRB大宮アルディージャは3－1の勝利で開幕からの無敗を継続した。

　湘南ベルマーレとアルビレックス新潟の上位対決は、若月大和が古巣相手にゴールで新潟が先制する。しかし、その後に新潟が退場者を出すと、終盤に湘南が奥埜博亮のゴールで追いつきドローに終わった。連勝を逃した新潟は大宮に勝ち点で並ばれ、得失点差で3位に後退した。

　横浜FCは大分トリニータに敗れて4試合ぶり敗戦。カターレ富山は先制点を守りきれず、テゲバジャーロ宮崎と引き分けた。

　ヴァンフォーレ甲府は5試合ぶりの白星を挙げて最下位から脱出。北海道コンサドーレ札幌はジュビロ磐田に屈して最下位に転落した。

　今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第10節

▼10月10日（土）
RB大宮アルディージャ　3－1　ヴァンラーレ八戸
横浜FC　1－2　大分トリニータ
徳島ヴォルティス　1－2　FC今治
サガン鳥栖　1－0　藤枝MYFC
ヴァンフォーレ甲府　2－1　栃木シティ
ジュビロ磐田　1－0　北海道コンサドーレ札幌

▼10月11日（日）
モンテディオ山形　0－1　ベガルタ仙台
カターレ富山　1－1　テゲバジャーロ宮崎
いわきFC　1－0　ブラウブリッツ秋田
湘南ベルマーレ　1－1　アルビレックス新潟

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　仙台（23／＋11）
2位　大宮（20／＋11）
3位　新潟（20／0）
4位　富山（18／＋9）
5位　横浜FC（17／＋6）
6位　湘南（17／＋2）
7位　大分（14／＋3）
8位　藤枝（13／＋2）
9位　秋田（13／＋1）
10位　宮崎（13／0）
11位　磐田（13／－1）
12位　徳島（13／－2）
13位　山形（12／＋2）
14位　いわき（12／－4）
15位　鳥栖（11／－3）
16位　栃木C（10／－1）
17位　今治（10／－8）
18位　甲府（10／－9）
19位　八戸（10／－11）
20位　札幌（8／－7）

◆■J2第11節の対戦カード

▼10月17日（土）
14:00　札幌　vs　秋田
14:00　仙台　vs　徳島
14:00　栃木C　vs　横浜FC
14:00　藤枝　vs　山形
14:00　今治　vs　八戸
14:00　鳥栖　vs　大宮
14:00　大分　vs　新潟
18:00　富山　vs　湘南
19:00　宮崎　vs　磐田

▼10月18日（日）
13:00　いわき　vs　甲府