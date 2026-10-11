







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季終盤から、球団のトッププロスペクトであるホスエ・デポーラ外野手が才能の片りんを見せている。ここからどのような飛躍を果たすのか注目されるが、ライバル選手からの評価も後押しとなるかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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デポーラに期待を寄せているのは、ニューヨーク・メッツ所属のフアン・ソト外野手。首位打者。盗塁王各1回、シルバースラッガー賞6回、オールスター選出5回など数々の実績を誇るスター選手で、過去にデポーラとトレーニングを共にしたこともあるという。



同メディアは「ソトはジアスレチックに対し、『デポーラは特別な選手だ。ストライクゾーンを常によく理解していて、素晴らしいスイングも持っている。彼にどんなことができるのかを見るのは本当に楽しみだ』、『彼との話はどちらかというと、チームの中でどう振る舞っていけばいいかということが中心だった。打撃や外野守備などについてあれこれ話す必要はない。彼は自分が何をすべきか分かっていたし、こちらが考えるようなことは何でもできる能力もあった』と語った」と言及。



続けて、「ソトからの称賛は若きデポーラをさらに奮い立たせ、ポストシーズンで打棒に火をつけるきっかけになるかもしれない。彼はソトと同様に優れた選球眼を見せており、両者のプレースタイルにはいくつか共通点がある」と記している。











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