JFA（日本サッカー協会）は10日、現在欧州遠征に臨んでいるなでしこジャパン（日本女子代表）から、DF守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）が負傷離脱することを発表した。

なでしこジャパンは狩野倫久監督の下、来年に控えたFIFA女子ワールドカップブラジル2027に向けて着々と準備を進めている。この10月には欧州遠征に臨んでおり、フランスで現地時間で9日に行われた国際親善試合では、ハイチ女子代表を5－1と撃破。その後はドイツへ移動し、中3日の現地時間13日には、ドイツ女子代表と対戦する予定となっていた。

今回、なでしこジャパンのメンバーから守屋の離脱が決定。守屋は先のハイチ女子代表戦ではメンバー入りこそしていたものの、フィールドプレイヤーで唯一出番がなかった。その背景には、今回のケガがあると目される。

なお、守屋に代わる追加招集選手は、現時点では発表されている。決定次第、JFAを通して伝えられる。

海外組を主体としたメンバー構成で欧州遠征を戦うなでしこジャパンでは、ここまでGK松本真未子（マインツ／ドイツ）、FW植木理子（ウェストハム／イングランド）、FW田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）がケガのため不参加となった一方、GK大場朱羽（レンジャーズ／スコットランド）、MF成宮唯（INAC神戸レオネッサ）、FW土方麻椰（アストン・ヴィラ／イングランド）を追加招集していた。