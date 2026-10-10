国際親善試合が9日に行われ、なでしこジャパン（日本女子代表）とハイチ女子代表が対戦した。

欧州遠征を行なっているなでしこジャパンはフランスでハイチ女子代表と激突。先発には長谷川唯や長野風花、谷川萌々子らが名を連ねた。

試合は26分に宮澤ひなたの折り返しを長谷川が繋いだところ、最後は清家貴子が左足で流し込んで幸先よく先制すると、33分には浜野まいかが左足で蹴ったクロスのような浮き玉のボールがそのままネットに吸い込まれて追加点を挙げた。

38分には谷川の落としから走り込んだ長谷川が右足を振り抜いて3点差とすると、45＋3分にはバチェバ・ルイにゴールを許して1失点を喫したが、3－1で前半を折り返した。

57分には谷川の縦パスを受けた長谷川が繋いだところ、最後は後半開始から途中出場していた千葉玲海菜が右足で流し込むと、81分には長谷川の絶妙なスルーパスから抜け出した千葉がゴール前でパスを選択し、途中出場したばかりの土方麻椰が押し込んでダメ押しゴールを挙げた。

このまま試合は終了し、なでしこジャパンが5－1で快勝している。次戦は13日にドイツでドイツ女子代表との対戦を予定している。

【スコア】

なでしこジャパン 5－1 ハイチ女子代表

【得点者】

1－0 26分 清家貴子（なでしこジャパン）

2－0 33分 浜野まいか（なでしこジャパン）

3－0 38分 長谷川唯（なでしこジャパン）

3－1 45＋3分 バチェバ・ルイ（ハイチ女子代表）

4－1 57分 千葉玲海菜（なでしこジャパン）

5－1 81分 土方麻椰（なでしこジャパン）

【動画】なでしこジャパンがハイチ女子代表に5発快勝！