大正製薬は、20～60代の男女を対象に、かぜ薬を常備する理由や、常備していて助かった経験、常備の方法などについて調査した。調査期間は7月17～20日、有効回答数は3,735人。

常備しているかぜ薬があるか聞いたところ、約6割が「ある」と回答した。一方、約4割は「ない」と回答した。

かぜ薬を常備している人に、常備するようになったきっかけを聞いたところ、最も多かったのは「かぜ薬があって助かった経験があるから」で36.6％。次いで「かぜ薬がなくて困った経験があるから」が29.0％だった。

また、「家族(親など)の影響で自然と常備するようになったから」が25.3％、「使用した余りを常備している」が23.7％となった。

かぜ薬を常備するようになったきっかけ

続いて、常備しているかぜ薬が「あってよかった」と感じた経験を尋ねたところ、「早めに対処することができた」が57.7％で最多となった。

次いで「体調が悪い中で購入に行かずに済んだ」が47.8％、「『まずはこれがある』と思える」が37.7％と続いた。

では、かぜ薬を常備している人は、どのようなタイミングで準備しているのだろうか。

最も多かったのは「定期的に買っている」で26.1％。次いで「都度買い足している」が24.3％、「余ったものを常備している」が23.5％となり、ほぼ同程度だった。

常備しているかぜ薬を準備するタイミング

かぜ薬の保管方法については、「引き出しや棚」が52.2％で最も多く、「薬箱」の37.8％を上回った。

保管場所では「リビング」が48.8％で最多。次いで「キッチン」が18.5％、「寝室」が11.0％だった。このほか、「デスクやロッカー」が4.9％、「かばんやリュック」が4.3％となった。