＜応募〆: 2026/10/23＞【5名様】カカオ不使用なのにチョコみたい!? イオントップバリュ「チョコか？」シリーズ新商品3種セットをプレゼント

「チョコか？」シリーズ プレゼント企画

イオントップバリュは、カカオ不使用の代替チョコレート菓子シリーズ「チョコか？」から、新たな原料を使用した新シリーズ3商品を発売しました。

2025年に発売された「チョコか？」シリーズは、累計販売個数約180万個を突破。SNSでも「チョコそのもののような味わい」と話題を集めました。

今回は、マメ科植物由来の新素材「アノザM」を採用した新商品が登場し、ラインアップをさらに拡充しています。

今回、マイナビニュース読者の皆さまへ、「チョコか？」シリーズ新商品3種セットをプレゼントします。

■カカオを使わない新しいチョコレート体験

新シリーズには、エンドウ豆とキャロブ（イナゴ豆）を組み合わせた原料「アノザM」を使用しています。

エンドウ豆がコクやまろやかさを、キャロブがカカオのような香りや発酵感をもたらし、チョコレートらしい風味や口どけを再現。

通常は廃棄されるキャロブのさやを活用している点も特長です。

■初の個包装タイプとなる3商品を展開

「チョコか？ ピスタチオ＆スナック」は、ピスタチオと麺状のスナックをホワイトチョコ風に固め、さらにミルクチョコ風にコーティングした商品です。

ザクザクとした食感と香ばしい風味が楽しめ、ドバイチョコレートを思わせる味わいに仕上げられています。

「チョコか？ キャラメリゼアーモンド」は、キャラメリゼしたアーモンドを「アノザM」でコーティング。

アーモンドの香ばしさを引き立てる程よい甘さと、カリッとした食感が特長です。

「チョコか？ クランベリークランチ」は、糖蜜漬けしたドライクランベリーとフィアンティーヌを組み合わせた商品で、果肉感とサクサクとした食感を楽しめます。

クランベリーの爽やかな酸味とチョコ風味の甘さが調和した味わいです。

■本格的な味わいと素材へのこだわり

「チョコか？」シリーズは、素材へのこだわりも魅力です。

アミノ酸等調味料や香料などに頼らず、チョコレートらしい味わいを実現。

カカオ以外の原料を活用した新たな選択肢として注目を集めています。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「チョコか？ ピスタチオ＆スナック」「チョコか？ キャラメリゼアーモンド」「チョコか？ クランベリークランチ」の3商品セットを5名様にプレゼントします。

カカオを使わない新しいチョコレート体験を、この機会にぜひお試しください。

プレゼント内容

商品名 「チョコか？ ピスタチオ＆スナック」

「チョコか？ キャラメリゼアーモンド」

「チョコか？ クランベリークランチ」

人数 5名様 価格 1,138円（税込）相当 内容 「チョコか？ ピスタチオ＆スナック」1個、「チョコか？ キャラメリゼアーモンド」1個、「チョコか？ クランベリークランチ」1個のセット キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント10月第1弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

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抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/10/23)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/10/23))に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年10月23日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

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(提供：イオントップバリュ株式会社)