＜応募〆: 2026/10/23＞【2名様】約145gの軽量設計！持ち運べるノートPCスタンド「STABILIST コンパクトノートPCスタンド CLS-01」をプレゼント

「STABILIST コンパクトノートPCスタンド CLS-01」プレゼント企画

理学療法士・3学会合同呼吸療法認定士の加藤滉己氏監修のもと開発された「STABILIST コンパクトノートPCスタンド CLS-01」が登場しました。

本製品は、折りたたむと手のひらサイズになる携帯性と、オールアルミ製による高い安定性を両立したノートPCスタンドです。

今回、マイナビニュース読者の皆さまへ、「STABILIST コンパクトノートPCスタンド CLS-01」をプレゼントします。

■約145gの軽量設計で持ち運びしやすい

ノートPCスタンドは便利な一方で、大きく重いため持ち運びに不便という課題がありました。

「STABILIST コンパクトノートPCスタンド CLS-01」は、折りたたむと約14.6×3×1.8cmの手のひらサイズになり、重さも約145gと軽量。

専用ポーチに収納してバッグの隙間に入れられるため、カフェや出張先、フリーアドレスのオフィスなど、さまざまな場所へ気軽に持ち運べます。

■理学療法士監修のもと開発

ノートPCを机に直接置いて作業すると、画面を見下ろす姿勢になりやすく、首や肩への負担につながることがあります。

本製品は理学療法士監修のもと開発されており、画面の高さと角度を調整することで、自然な姿勢で作業しやすい環境づくりをサポートします。

■オールアルミ製による高い安定性

主要構造には、自転車のフレームにも使用される6061アルミ合金を採用。

さらに、天板には4mm厚のアルミ素材を使用し、耐荷重10kgを実現しています。

X字4本脚構造によって荷重を分散し、タイピング時のしなりやぐらつきを抑制。

16インチまでのノートPCやタブレット、モバイルモニターなど幅広い機器に対応します。

■7段階の角度調整と放熱性に配慮した設計

角度は0〜23度の範囲で7段階に調整可能です。

樹脂製の歯車ではなくバネ式機構を採用することで、長期間使用しても、摩耗で角度が決まらなくなりにくい設計となっています。

また、本体を浮かせる開放構造により熱がこもりにくく、長時間の作業にも配慮されています。

さらに、3M製の粘着シートで滑り止めを固定することで、安定した使用感を実現しています。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「STABILIST コンパクトノートPCスタンド CLS-01」を2名様にプレゼントします。

持ち運びやすさと安定性を兼ね備えたノートPCスタンドを、この機会にぜひお試しください。

プレゼント内容

商品名 「STABILIST コンパクトノートPCスタンド CLS-01」

人数 2名様 価格 3,980円（税込） 内容 カラー：スペースグレー

サイズ：折りたたみ時 14.6×3×1.8cm、展開時 幅20.6×奥行21×高さ9.7cm

重量：約145g

付属品：収納ポーチ、日本語説明書 キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント10月第1弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/10/23)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/10/23))に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年10月23日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

合同会社GREAT ALBION お問い合わせ先

電話番号：050-3709-5575

メールアドレス：customer-service@great-albion.com

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

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※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：合同会社GREAT ALBION)