







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはアトランタ・ブレーブスとのディビジョンシリーズを2勝1敗としたが、大谷翔平選手の状態には依然として不安が残る。現在の打撃内容次第では、チームのポストシーズン敗退につながる可能性もあるとの見方が示された。米メディア『スポーティング・ニュース』のマット・スリバン記者が10月6日（日本時間7日）に言及した。



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大谷はポストシーズン直前に負傷者リスト（IL）から復帰したものの、ここまで本来の打撃を取り戻せていない。



現在の大谷のメカニクスについては「腰が一塁側ダグアウトの方へ流れている」と、ブライス・ハーパー外野手が不振に陥った時期のようだとの指摘がある。



彼がドジャースにとってどれほど重要な存在かを考えれば、最近の不振が敗退する大きな要因となる可能性は十分にある。一方で、もし調子を取り戻すことができれば、大谷はチームをワールドシリーズへと導き、3連覇を掴むこともできるだろう。



心配される大谷の状態について、スリバン氏は「彼は重要な存在であり、彼の調子がチームの勝敗を左右する。最近の不振やチームに存在するその他の課題を考えると、ディビジョンシリーズでの勝ち残りの可能性については、少なからず懸念がある」と言及した。



ディビジョンシリーズ第3戦では山本由伸投手の好投によって勝利をおさめたドジャース。しかし、これで安心できるわけではないため、ワールドシリーズに進むためにも大谷の復調に期待したい。











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