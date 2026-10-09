Dance Hall Crashers、未発表曲含む『Purr』デラックス盤リリース決定

Dance Hall Crashersが、1999年の4thアルバム『Purr』に未発表曲などを加えた『Purr Deluxe』を10月28日にリリースする。日本盤はPIZZA OF DEATH RECORDS、海外盤はFat Wreck Chordsから発売され、各配信サービスでも配信される。発表にあわせて未発表曲「Ambush」が先行配信され、CDの予約受付も始まった。

1989年、カリフォルニア州バークレーで結成されたDance Hall Crashers。Operation IvyのTim ArmstrongとMatt Freemanが結成に関わり、その後Elyse RogersとKarina Denikéのツインボーカルを軸に、スカのリズムとメロディック・パンクを融合させたスタイルで90年代の西海岸スカパンク・シーンを代表するバンドのひとつとなった。

『Purr』はNOFXのFat Mikeをプロデューサーに迎えた作品で、ライブの定番曲「Wont Be The Same」や「Make Her Purr」「Nothing Left To Say」などを収録している。

『Purr Deluxe』には、当時日本盤のみにボーナストラックとして収録され、以降配信されることのなかった「No Heart」「Please Dont Look Away」「Sick As A Bat」の3曲に加え、活動休止前にレコーディングされながらリリースされずにいた未発表曲4曲が追加される。未発表曲について、メンバーは「レコーディングしたことすら忘れていた」と語っているという。

バンドは2025年に約21年ぶりにライブ活動を再開。11月7日に開催される「AIR JAM 2026」への出演も決まっており、日本では約24年ぶりのライブとなる。

＜リリース情報＞

Dance Hall Crashers

『Purr Deluxe』

2026年10月28日（水）発売

日本盤：PIZZA OF DEATH RECORDS

海外盤：Fat Wreck Chords

先行配信 URL & CD予約リンク

https://dancehallcrashers.lnk.to/PurrDeluxe

＜ライブ情報＞

AIR JAM 2026

2026年11月7日（土）