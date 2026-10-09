バンダイは、たまごっち30周年を記念した大型イベント「祝3000しゅ～ねん!?超たまごっち祭 in シブハラ」（以下、超たまごっち祭）を開催する。会期は11月7日から12月6日までで、東急プラザ原宿「ハラカド」4階MAZEをメイン会場に、原宿・渋谷エリア一帯で展開される。入場は無料。

たまごっち30周年を記念した大型イベント「祝3000しゅ～ねん!?超たまごっち祭 in シブハラ」

今回のイベントでは、「たまごっちは実は3000周年なのではないか」というユニークな設定のもと、「3000しゅ～ねん!?大発掘プロジェクト」を実施。会場では、まめっちやくちぱっちらしき姿が描かれた“謎の石碑”をはじめとする発掘品を特別展示するほか、歴代たまごっちデバイスの展示、特設カフェ、プリントシール機、限定グッズ販売なども予定している。

また、原宿・渋谷エリアの対象店舗を巡る「超たまごっち祭 スタンプラリ～」も開催。参加者はスタンプを集めながら、街中に隠れたたまごっちたちを探す「たまごっちあつめ（#たまあつめ）」を楽しめる。集めたスタンプ数に応じてノベルティも用意される。

さらに、最新シリーズ「Tamagotchi Paradise」から新デバイス「Tamagotchi Paradise - Neon Planets」(6,380円)を11月21日に発売する。「ズームダイヤル」による育成システムはそのままに、新たなエリア「たまギャラクシー」を追加し、複数の惑星を行き来できる「プラネットきりかえ」機能を搭載した。

新たに登場する「コズミック星」では22種類の新規たまごっちを育成可能。「にゅーたまごっち星」では人気キャラクターたち、「たまごっち星」では歴代シリーズを彩った懐かしのたまごっちたちを育成できるという。新アイテム60種以上、新規ミニゲーム5種類も収録される。

あわせて、家庭用大型デバイス「Tamagotchi Paradise - My Lab Tamagotchi」も11月7日に発売。価格は9,900円で、『Tamagotchi Paradise』と通信して遊べるほか、単体でも150種類以上のたまごっちや20種類以上のミニゲームを楽しめる。

なお、「Tamagotchi Paradise - Neon Planets」と「Tamagotchi Paradise - My Lab Tamagotchi」は、11月6日からMAGNET by SHIBUYA109で開催される体験会で先行して触れることができる。

(C)BANDAI