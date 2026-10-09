元プロ野球選手の中田翔氏が、YouTubeチャンネル『(パーソル パ・リーグTV公式)PacificLeagueTV』で公開された動画「【どうなる? CS】下剋上の可能性はあるのか!? 強すぎるホークスに隙はやっぱりない?【月曜日もパテレ行き(月パ)】Supported by スカルプD【パーソル クライマックスシリーズ パ】」に出演。現役時代、敵地でホームランを打った際に好きだった光景を明かした。

中田翔氏

中田翔氏が敵地でホームランを打った際に好きだった光景

クライマックスシリーズについてトークするなか、短期決戦ではホームかビジターかによる違いを感じるかという話題に。

中田氏は「僕、あんまり感じたことない」といい、「ファンの声援を含めると、やっぱりホームのほうがいろいろと仕掛けていきやすいのかなっていう部分はあるんですけど」としながら、「シーズンによってもちろん違うんですけど、ビジターのほうが楽な時もありました」と明かす。

すると、五十嵐亮太氏が「分かる。多分ね、性格的にちょっと似てる部分があって。逆境でこそ力発揮する人ってやっぱりいるじゃない?」と共感。「『なんだこの野郎』とか」と話すと、中田氏も「そうですね」「それはありましたね」と認めた。

また、中田氏が「敵地でホームランを打って、シーンとなってんの見るの、すごく好きでした」「なんかこう、『ざまあ見ろ』じゃないですけど」と話すと、五十嵐氏は「そういうイメージある」と伝えつつ、「俺もホークスで投げてて、(翔に打たれて)今のみずほPayPayドームを白けさせやがったもんね。マジで」と自虐して、笑いを誘った。

また、T-岡田氏が「僕、甲子園で打った逆転ホームランとかめっちゃ気持ちよかったんですよ」と話すと、中田氏も「甲子園、面白いですよね。露骨にシーンとなる」「すごいですよね、あれ」と共感していた。