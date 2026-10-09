元プロ野球選手の中田翔氏が、YouTubeチャンネル『(パーソル パ・リーグTV公式)PacificLeagueTV』で公開された動画「【どうなる? CS】下剋上の可能性はあるのか!? 強すぎるホークスに隙はやっぱりない?【月曜日もパテレ行き(月パ)】Supported by スカルプD【パーソル クライマックスシリーズ パ】」に出演。現役時代、敵地でホームランを打った際に好きだった光景を明かした。

中田翔氏

中田翔氏

中田翔氏が敵地でホームランを打った際に好きだった光景

クライマックスシリーズについてトークするなか、短期決戦ではホームかビジターかによる違いを感じるかという話題に。

中田氏は「僕、あんまり感じたことない」といい、「ファンの声援を含めると、やっぱりホームのほうがいろいろと仕掛けていきやすいのかなっていう部分はあるんですけど」としながら、「シーズンによってもちろん違うんですけど、ビジターのほうが楽な時もありました」と明かす。

すると、五十嵐亮太氏が「分かる。多分ね、性格的にちょっと似てる部分があって。逆境でこそ力発揮する人ってやっぱりいるじゃない?」と共感。「『なんだこの野郎』とか」と話すと、中田氏も「そうですね」「それはありましたね」と認めた。

また、中田氏が「敵地でホームランを打って、シーンとなってんの見るの、すごく好きでした」「なんかこう、『ざまあ見ろ』じゃないですけど」と話すと、五十嵐氏は「そういうイメージある」と伝えつつ、「俺もホークスで投げてて、(翔に打たれて)今のみずほPayPayドームを白けさせやがったもんね。マジで」と自虐して、笑いを誘った。

また、T-岡田氏が「僕、甲子園で打った逆転ホームランとかめっちゃ気持ちよかったんですよ」と話すと、中田氏も「甲子園、面白いですよね。露骨にシーンとなる」「すごいですよね、あれ」と共感していた。

【編集部MEMO】
中田翔氏は、日本ハムファイターズ、読売ジャイアンツ、中日ドラゴンズなどでプレーした元プロ野球選手。打点王3回(2014年、2016年、2020年)、ベストナイン5回(2013年、2014年、2015年、2016年、2020年)、ゴールデングラブ賞5回(2015年、2016年、2018年、2020年、2022年)などの実績を持つ。

あまりにも高精度――! 目下3連勝中のウルトラデジタル麻雀マシーン 赤坂ドリブンズ・渡辺太が繰り出した「鋼鉄の倍満」【Mリーグ10月5日麻雀2ch1試合目 瑞原明奈 VS 佐野ひなこ VS 鈴木大介 VS 渡辺太】
「ヤンチャな貴公子」TEAM雷電・本田朋広が決めた“超オリジナル3索単騎” 【Mリーグ9月29日(火)麻雀ch 1試合目】鈴木優 VS 本田朋広 VS 永井孝典 VS 鈴木大介
炎上時代にブレーキ踏まずトークできる環境を――新番組『裏垢ウララカ』元フジ日置祐貴氏が“匿名”で引き出す本音と「ABEMAっ子」作り
『酒のツマミ』『THE SECOND』日置祐貴氏、フジテレビ退社を決断した“45歳”の意味　一クリエイターとして「打席に立ち続けたい」
レギュラーシーズン通算得点第1位! Mリーグのスピードスター・佐々木寿人が見せた「会心のビタ止め」【9月22日麻雀2ch 第1試合】鈴木大介 VS 佐々木寿人 VS 茅森早香 VS 鈴木優
番組専用の“裏垢”へ匿名で自由に投稿　その投稿をもとにギリギリのラインを攻めた本音トークを展開　麒麟・川島明がMCを務める新番組『裏垢ウララカ』が10月3日から4週連続で配信　
海賊達の新しい船出は天馬とともに――Mリーグを謳歌するぞ!「天馬行空」U-NEXT Pirates･朝倉康心 注目の復帰戦!【9月14日第2試合】朝倉康心 VS 佐々木寿人 VS 三浦智博 VS 松本吉弘
横須賀市、横須賀モアーズシティで10/10に『雀魂』体験会Vol.2を開催
Mリーグ、複合型映画館「ユナイテッド・シネマ」とコラボ！Mリーグ2026-27 全国一気通貫ツアー開催
美の努力は“隠す”から“見せる”時代に――小田切ヒロ×池田直人×小島健『エイジレスボーイズ』が美容の先に描く「人生物語」
「たくー! お前は良い息子に育ったなー!」岡本信彦が"パパ"、八代拓が"7歳のたく"で即興親子劇!? 100文字スピーチで語った「相方の好きなところ」とは?
39歳でフジテレビ退社を決断　元『ホンマでっか!?TV』総合演出・玉野鼓太郎氏、“パン屋の息子”が世界に挑む「一度きりの人生なので」
関連画像をもっと見る