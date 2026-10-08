NCT 127、ATEEZ、SHINee、BABYMONSTER、EXOらのライブやファンミーティングが続々――。WOWOWが10月から、K-POPアーティストや韓国俳優のコンテンツを特集する新編成枠「K-POP ＆ 韓流LOVERS」をスタートする。

これまでも多数のK-POPアーティストのライブを届けてきたWOWOWが、視聴者からの反響を受けてラインナップをさらに拡充。最新ツアーやファンミーティング、歴代ライブなどを放送・配信し、「推しに出会える、好きがもっと広がる」編成枠を目指す。

『生中継! NCT 127 5TH TOUR 'NEO CITY : SAITAMA - THE REDLINE'』

注目は、24日16時59分からWOWOWプライムで放送される『生中継! NCT 127 5TH TOUR 'NEO CITY : SAITAMA - THE REDLINE'』。NCT 127の5度目となるツアーから、日本公演の模様を生中継する。

生中継はテレビ放送のみとなるが、12月に予定されているリピート放送からは放送同時配信に加え、6カ月間のアーカイブ配信も行われる予定だ。

このほか、8日16時15分から『SHINee「-The Trilogy Ⅰ- 2026 SHINee WORLD Ⅷ : [THE INVERT]」』をWOWOWライブで放送。11日21時からは『BABYMONSTER 1st WORLD TOUR 2025 ＜HELLO MONSTERS＞ IN JAPAN』、12日2時からは『EXO PLANET #6 - EXhOrizon in JAPAN』を届ける。

さらに、17日17時45分から『2026 ATEEZ FANMEETING ATINY’S VOYAGE : TINY MYSTERY IN JAPAN』、28日7時15分から『CNBLUE「2026 CNBLUE LIVE '3LOGY' IN JAPAN」』を放送。11月3日16時からは『xikers <2nd FANMEETING : roadymap to univerxity> IN JAPAN』も放送・配信される。

K-POPの最新ライブからファンミーティング、過去の公演まで幅広く集める「K-POP & 韓流LOVERS」。WOWOWでは今後、K-POPアーティストに加えて韓国俳優のコンテンツも展開していく。